Сбербанк одобрил выдачу ипотеки на квартиры в шести долгостроях Перми

Ипотеку на квартиры в долгостроях теперь может одобрить Сбербанк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми Сбербанк одобрил выдачу ипотечных кредитов на квартиры в недостроенных многоэтажных жилых домах. В список вошли шесть городских долгостроев, сообщается на сайте фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края.

«Сообщаем о том, что нижеследующие объекты незавершенного строительства аккредитованы в ПАО Сбербанк c целью получения ипотечного кредитования. Адреса в Перми — проспект Декабристов, 97, ул. Углеуральская, 25, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 112, ул. Переселенческая, д. 98, 100», — говорится в сообщении.

Среди аккредитованных для получения ипотеки объектов строительства перечислены такие скандальные пермские долгострои, как ЖК «Столичный» и ЖК «Весна». URA.RU рассказывало, что на достройку этих зданий столичный девелопер «Высотцспецстрой» получил миллиард рублей. Ход работ, в связи с жалобой дольщиков, взят на контроль прокуратурой Пермского края. Ранее в Перми также достроили проблемный дом на улице Толмачева, 15, который начали возводить еще в 2008 году.