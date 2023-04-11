Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь

Диетолог Разаренова посоветовала есть на ночь костный бульон, авокадо, орехи или яйца

12 апреля 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Перед сном лучше есть продукты, содержащие «правильные» жиры, считает диетолог Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Перед сном без вреда для здоровья можно съесть продукты, содержащие «правильные» жиры и белковые компоненты — костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца, авокадо. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. «Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла», — сообщила Разаренова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что повышенный аппетит перед сном может появиться из-за неправильно составленного дневного рациона, поэтому посоветовала заняться балансировкой дневного питания. Разаренова рассказала, что особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов. Кроме того, эксперты-диетологи из Университета Джона Хопкинса развеяли мифы о похудении и рассказали, что принимать пищу после шести вечера можно только при условии, что в девять часов человек не собирается ложиться спать. Также спортивный тренер Мария Волынкина сообщила, что для похудения в каждый прием пищи нужно включать белковые продукты, также обязательно есть три раза в сутки, пишет MK .

Перед сном без вреда для здоровья можно съесть продукты, содержащие «правильные» жиры и белковые компоненты — костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца, авокадо. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. «Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла», — сообщила Разаренова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что повышенный аппетит перед сном может появиться из-за неправильно составленного дневного рациона, поэтому посоветовала заняться балансировкой дневного питания. Разаренова рассказала, что особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов. Кроме того, эксперты-диетологи из Университета Джона Хопкинса развеяли мифы о похудении и рассказали, что принимать пищу после шести вечера можно только при условии, что в девять часов человек не собирается ложиться спать. Также спортивный тренер Мария Волынкина сообщила, что для похудения в каждый прием пищи нужно включать белковые продукты, также обязательно есть три раза в сутки, пишет MK.