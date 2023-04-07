Диетологи развеяли главные мифы о похудении

Диетолог МакКинни рассказал, что после шести вечера можно есть

08 апреля 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Употреблять пищу можно не позднее, чем за три часа до сна, отметил Кристин МакКинни Фото: Денис Моргунов © URA.RU В день лучше не пить восемь стаканов в день. Есть после шести вечера можно только при условии, что в девять часов человек не собирается ложиться спать. Эксперты-диетологи из Университета Джона Хопкинса Кристин МакКинни, Сельви Раджагопал и Лиз Нуссбаумер развенчали главные мифы о диетах. «Воду также можно получать из фруктов, овощей и напитков, таких как чай, кофе и даже газировка. Все это учитывается в нашем общем уровне потребления жидкости в день», — заявил диетолог МакКинни, его слова приводит издание «Ридус». Он также отметил, что после 18:00 можно принимать пищу. По его словам, прием пищи стоит ограничить за три часа перед отходом ко сну. По их словам, часть доступных питательных веществ увеличивается во время обработки. Приготовление пищи повышает доступность кальция, магния и каротиноидов. Однако другие вещества могут потеряться во время обработки. Не стоит отказываться от углеводов. По словам Сельви Раджагопал, многие диеты рекомендуют человеку отказаться от быстрых углеводов, например, от белого хлеба, белого риса, сладостей. Однако не стоит исключать из рациона питания углеводы. Эксперт рекомендует вместо быстрых углеводов употреблять медленные или сложные, например, крупы, цельнозерновые макароны. Употребление жиров не сделает человека толстым. По словам доктора Нуссбаумера, люди могут сбросить вес при следовании диеты с жирами. Однако в том случае стоит употреблять ненасыщенные жиры, которые содержаться в авокадо, орехах и семенах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В день лучше не пить восемь стаканов в день. Есть после шести вечера можно только при условии, что в девять часов человек не собирается ложиться спать. Эксперты-диетологи из Университета Джона Хопкинса Кристин МакКинни, Сельви Раджагопал и Лиз Нуссбаумер развенчали главные мифы о диетах. «Воду также можно получать из фруктов, овощей и напитков, таких как чай, кофе и даже газировка. Все это учитывается в нашем общем уровне потребления жидкости в день», — заявил диетолог МакКинни, его слова приводит издание «Ридус». Он также отметил, что после 18:00 можно принимать пищу. По его словам, прием пищи стоит ограничить за три часа перед отходом ко сну. По их словам, часть доступных питательных веществ увеличивается во время обработки. Приготовление пищи повышает доступность кальция, магния и каротиноидов. Однако другие вещества могут потеряться во время обработки. Не стоит отказываться от углеводов. По словам Сельви Раджагопал, многие диеты рекомендуют человеку отказаться от быстрых углеводов, например, от белого хлеба, белого риса, сладостей. Однако не стоит исключать из рациона питания углеводы. Эксперт рекомендует вместо быстрых углеводов употреблять медленные или сложные, например, крупы, цельнозерновые макароны. Употребление жиров не сделает человека толстым. По словам доктора Нуссбаумера, люди могут сбросить вес при следовании диеты с жирами. Однако в том случае стоит употреблять ненасыщенные жиры, которые содержаться в авокадо, орехах и семенах.