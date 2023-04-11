11 апреля 2023

Представитель ВВС Украины высказался о скором крахе украинской ПВО

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, ВСУ, stock
Украинское ПВО состоит преимущественно из советской техники, отметил Юрий Игнат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское ПВО в ближайшее время будет испытывать серьезный дефицит боеприпасов и техники. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, отметив, что Украина использует ПВО времен СССР, количество которого заканчивается.

«Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются. Они производятся только в России», — заявил Юрий Игнат во время разговора с телеканалом Scripps News. По его словам, Украина будет вынуждена переходить на западные образцы техники.

Зимой 2022 года в США заявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский долгое время настаивал на получении именно этой системы ПВО. В посольстве РФ заявили, что поставки Patriot послужат эскалацией конфликта. 9 апреля Юрий Игнат отметил, что в ближайшее время Украина получит Patriot, передает RT.

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Украинское ПВО в ближайшее время будет испытывать серьезный дефицит боеприпасов и техники. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, отметив, что Украина использует ПВО времен СССР, количество которого заканчивается. «Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются. Они производятся только в России», — заявил Юрий Игнат во время разговора с телеканалом Scripps News. По его словам, Украина будет вынуждена переходить на западные образцы техники. Зимой 2022 года в США заявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский долгое время настаивал на получении именно этой системы ПВО. В посольстве РФ заявили, что поставки Patriot послужат эскалацией конфликта. 9 апреля Юрий Игнат отметил, что в ближайшее время Украина получит Patriot, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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