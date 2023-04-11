Представитель ВВС Украины высказался о скором крахе украинской ПВО

12 апреля 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Украинское ПВО состоит преимущественно из советской техники, отметил Юрий Игнат Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское ПВО в ближайшее время будет испытывать серьезный дефицит боеприпасов и техники. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, отметив, что Украина использует ПВО времен СССР, количество которого заканчивается. «Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются. Они производятся только в России», — заявил Юрий Игнат во время разговора с телеканалом Scripps News . По его словам, Украина будет вынуждена переходить на западные образцы техники. Зимой 2022 года в США заявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский долгое время настаивал на получении именно этой системы ПВО. В посольстве РФ заявили, что поставки Patriot послужат эскалацией конфликта. 9 апреля Юрий Игнат отметил, что в ближайшее время Украина получит Patriot, передает RT.

Украинское ПВО в ближайшее время будет испытывать серьезный дефицит боеприпасов и техники. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, отметив, что Украина использует ПВО времен СССР, количество которого заканчивается. «Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются. Они производятся только в России», — заявил Юрий Игнат во время разговора с телеканалом Scripps News. По его словам, Украина будет вынуждена переходить на западные образцы техники. Зимой 2022 года в США заявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский долгое время настаивал на получении именно этой системы ПВО. В посольстве РФ заявили, что поставки Patriot послужат эскалацией конфликта. 9 апреля Юрий Игнат отметил, что в ближайшее время Украина получит Patriot, передает RT.