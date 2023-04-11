В Киеве поставили Зеленскому ультиматум из-за его лжи о ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: скрытие информации о потерях ВСУ приведет к отставке Зеленского

12 апреля 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен пересмотреть военную политику, отметил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скрытие информации о потерях ВСУ в будущем вынудить уйти президента Украины Владимира Зеленского в отставку или поменять политический курс. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Текущая политика [скрытия реального числа потерь ВСУ] приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности. Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что у ВСУ складывается критическая ситуация на поле боя. Из-за нее мужчин насильно мобилизуют без прохождения базовой подготовки, подчеркнул Соскин. В завершении своей речи политик отметил, что Зеленский допустил много ошибок в отношении международной повестки и военного направления. После конца спецоперации Киев столкнется с более масштабными проблемами. Если их не решить, то рейтинг нынешнего президента Украины упадет. Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В марте Зеленский заявил, что в случае поражения в Бахмуте (Артемовске) Киеву придется пойти на уступки Москве. Пользователи Twitter услышали в его словах сигналы к краху Украины, передает Nation news. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скрытие информации о потерях ВСУ в будущем вынудить уйти президента Украины Владимира Зеленского в отставку или поменять политический курс. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Текущая политика [скрытия реального числа потерь ВСУ] приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности. Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что у ВСУ складывается критическая ситуация на поле боя. Из-за нее мужчин насильно мобилизуют без прохождения базовой подготовки, подчеркнул Соскин. В завершении своей речи политик отметил, что Зеленский допустил много ошибок в отношении международной повестки и военного направления. После конца спецоперации Киев столкнется с более масштабными проблемами. Если их не решить, то рейтинг нынешнего президента Украины упадет. Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В марте Зеленский заявил, что в случае поражения в Бахмуте (Артемовске) Киеву придется пойти на уступки Москве. Пользователи Twitter услышали в его словах сигналы к краху Украины, передает Nation news.