Предприниматель из Кургана рассказала, почему запустила производство в Новосибирске

Депутат городской думы Кургана и предприниматель Анастасия Денисенко выпускает косметику в Новосибирске. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Мы плотно работаем с лабораторией из Новосибирска. Запустить производство решили именно там, потому что в этом городе хорошая научная база. Мы также проводили ряд испытаний в Московской государственной лаборатории. У нас [в Кургане] пока, к сожалению, не хватает возможностей и нет лабораторий для серьезных испытаний продукции», — поделилась Денисенко с агентством.
Предприниматель отметила, что скоро выпустит линейку гипоаллергенных продуктов с маковым маслом «Маkoвка». В планах запустить крем для тела и ног, масло для душа. В будущем девушка хотела бы начать производить косметику с грязью озера Медвежье.
Ранее URA.RU писало, что бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов. Предпринимательница, создавшая бренд, намеревается также выпустить крем для рук из югорских растений.
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