12 апреля 2023
11 апреля 2023

Предприниматель из Кургана рассказала, почему запустила производство в Новосибирске

Жительница Кургана изготавливает косметику собственного бренда в другом городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, денисенко анастасия
Депутат курганской гордумы Анастасия Денисенко запустила производство косметики в Новосибирске Фото:

Депутат городской думы Кургана и предприниматель Анастасия Денисенко выпускает косметику в Новосибирске. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы плотно работаем с лабораторией из Новосибирска. Запустить производство решили именно там, потому что в этом городе хорошая научная база. Мы также проводили ряд испытаний в Московской государственной лаборатории. У нас [в Кургане] пока, к сожалению, не хватает возможностей и нет лабораторий для серьезных испытаний продукции», — поделилась Денисенко с агентством.

Предприниматель отметила, что скоро выпустит линейку гипоаллергенных продуктов с маковым маслом «Маkoвка». В планах запустить крем для тела и ног, масло для душа. В будущем девушка хотела бы начать производить косметику с грязью озера Медвежье.

Ранее URA.RU писало, что бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов. Предпринимательница, создавшая бренд, намеревается также выпустить крем для рук из югорских растений.

Курганский предприниматель испытывает продукцию на себе
Курганский предприниматель испытывает продукцию на себе

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Депутат городской думы Кургана и предприниматель Анастасия Денисенко выпускает косметику в Новосибирске. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мы плотно работаем с лабораторией из Новосибирска. Запустить производство решили именно там, потому что в этом городе хорошая научная база. Мы также проводили ряд испытаний в Московской государственной лаборатории. У нас [в Кургане] пока, к сожалению, не хватает возможностей и нет лабораторий для серьезных испытаний продукции», — поделилась Денисенко с агентством. Предприниматель отметила, что скоро выпустит линейку гипоаллергенных продуктов с маковым маслом «Маkoвка». В планах запустить крем для тела и ног, масло для душа. В будущем девушка хотела бы начать производить косметику с грязью озера Медвежье. Ранее URA.RU писало, что бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов. Предпринимательница, создавшая бренд, намеревается также выпустить крем для рук из югорских растений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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