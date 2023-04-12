Журналисты показали последствия боев в центре Бахмута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патруль, часовой, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Большинство зданий в Бахмуте разрушено (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон заснял последствия боев за центр Бахмута (Артемовска). Некоторые здания полностью уничтожены.

«Здание администрации Артемовска полностью разрушено внутренним взрывом. Украинские военные уничтожили его, чтобы ЧВК „Вагнер“ не смогли водрузить на нем флаг, однако его все же удалось установить на обломках здания», — передают РИА Новости подробности о видео.

Бои за город идут с августа 2022 года. К началу 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали городскую линию обороны и вошли в город. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил российский флаг на здание администрации.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что полная потеря города приведет к поражению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, после проигрыша в ВСУ начнется процесс распада, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дрон заснял последствия боев за центр Бахмута (Артемовска). Некоторые здания полностью уничтожены. «Здание администрации Артемовска полностью разрушено внутренним взрывом. Украинские военные уничтожили его, чтобы ЧВК „Вагнер“ не смогли водрузить на нем флаг, однако его все же удалось установить на обломках здания», — передают РИА Новости подробности о видео. Бои за город идут с августа 2022 года. К началу 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали городскую линию обороны и вошли в город. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил российский флаг на здание администрации. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что полная потеря города приведет к поражению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, после проигрыша в ВСУ начнется процесс распада, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...