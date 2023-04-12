Большинство зданий в Бахмуте разрушено (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дрон заснял последствия боев за центр Бахмута (Артемовска). Некоторые здания полностью уничтожены.

«Здание администрации Артемовска полностью разрушено внутренним взрывом. Украинские военные уничтожили его, чтобы ЧВК „Вагнер“ не смогли водрузить на нем флаг, однако его все же удалось установить на обломках здания», — передают РИА Новости подробности о видео.

Бои за город идут с августа 2022 года. К началу 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали городскую линию обороны и вошли в город. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил российский флаг на здание администрации.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что полная потеря города приведет к поражению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, после проигрыша в ВСУ начнется процесс распада, передает RT.