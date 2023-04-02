Пригожин заявил о взятии Бахмута

Юридически Бахмут (Артемовск) взят. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина с его слов.
«2 апреля 2023 года, 23:00. <…> Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», — говорится в сообщении. Там отметили, что над администрацией Артемовска водрузили российский флаг.
Ранее бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор предрек скорую сдачу Артемовска. Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с URA.RU сообщал, что на артемовском (бахмутском) направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми.
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Юридически Бахмут (Артемовск) взят. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина с его слов. «2 апреля 2023 года, 23:00. <…> Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», — говорится в сообщении. Там отметили, что над администрацией Артемовска водрузили российский флаг. Ранее бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор предрек скорую сдачу Артемовска. Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с URA.RU сообщал, что на артемовском (бахмутском) направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми.