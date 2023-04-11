В районе ХМАО ввели ограничения на дорогах из-за плохой погоды

В Сургутском районе из-за ухудшения погоды на восьми участках дорог ввели ограничение скорости. В муниципалитете прогнозируют метель и сильный ветер. Об этом сообщили в районной администрации.
«Для водителей вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч. Речь идет о следующих участках: Нефтеюганск-Сургут км 43-59; Северный обход Сургута км 0-22; Сургут-Нижневартовск км 13-34; Сургут-Лянтор км 13-43; Восточная объездная Сургута 0-24; Сургут-Лянтор км 43-90, Сургут-Когалым-гр. ХМАО км 34-244; подъезд к городу Когалым км 0-53», — говорится на сайте мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО ждет снег, дождь и порывистый ветер. Ожидалось, что порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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