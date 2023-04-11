Власти назвали дату закрытия важного зимника в ЯНАО

Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале планируют закрыть 21 апреля

Ориентировочная дата закрытия зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале — 21 апреля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале в ЯНАО планируют закрыть 21 апреля. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Ориентировочная дата закрытия зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале — 21 апреля», — сказано в сообщении. В департаменте уточнили, что из-за потепления может быть ограничено движение легковых машин или полное прекращение движение ранее ориентировочной даты.

Ранее сообщалось, что по указанному зимнику из-за сильной метели закрыли движение. Дорога не работала 9 апреля.