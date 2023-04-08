08 апреля 2023
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В ЯНАО из-за метели полностью закрыли движение по зимнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт для всего транспорта Фото:

В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех транспортных средств. Текущая ситуация связана с погодными условиями, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». По состоянию на 8 апреля движение по зимнику было открыто для полноприводного транспорта, кроме участка от Панаевска до Яр-Сале, где дорожники устраняли последствия метели.

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В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех транспортных средств. Текущая ситуация связана с погодными условиями, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». По состоянию на 8 апреля движение по зимнику было открыто для полноприводного транспорта, кроме участка от Панаевска до Яр-Сале, где дорожники устраняли последствия метели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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