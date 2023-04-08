В ЯНАО из-за метели полностью закрыли движение по зимнику

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт для всего транспорта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех транспортных средств. Текущая ситуация связана с погодными условиями, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». По состоянию на 8 апреля движение по зимнику было открыто для полноприводного транспорта, кроме участка от Панаевска до Яр-Сале, где дорожники устраняли последствия метели.