Asia times: Украина готовит смертельную ловушку для НАТО

Весеннее наступление ВСУ может создать большие проблемы для НАТО. Большая часть украинских бригад оснащена меньшим количеством бронетехники, а количества снарядов не хватить для проведения наступательной операции. Об этом написал журналист Asia times Стивен Брайен, отметив, что из-за этого наступление ВСУ может провалиться и стать смертельной ловушкой для Альянса.
«Запланированное украинское наступление на конец весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки <…> Девять бригад, оснащенных США и НАТО, имеют меньше бронетехники, чем обещало поставить НАТО», — написал Стивен Брайен в своем
Он отметил, что наступление ВСУ будет провальным. Журналист назвал три причины:
- У армии России есть преимущество в воздухе из-за нехватки боеприпасов у ПВО Украины. Данный фактор также создает сложности для ведения боев с Россией.
- НАТО оказывают давление на Украину. По словам Стивена Брайена, европейские политики нервничают из-за военного конфликта.
- Последним фактором является перераспределение оборонных мощностей из-за вступления Финляндии. Журналист отметил, что НАТО будет вынуждено отправить Финляндии вооружение для защиты границы.
Военные в Херсонской области готовы к наступлению ВСУ. У противника нет шансов пройти российскую линию обороны, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо. The Washington Post отмечает, что в США сомневаются в успехе ВСУ во время контрнаступления. В материале сказано, что ВСУ могут не оправдать ожиданий, которые на них возложили страны НАТО, сообщает RT.
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