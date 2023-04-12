Asia times: Украина готовит смертельную ловушку для НАТО

Украинское наступление может не оправдать ожидания США, отметил Стивен Брайен Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Весеннее наступление ВСУ может создать большие проблемы для НАТО. Большая часть украинских бригад оснащена меньшим количеством бронетехники, а количества снарядов не хватить для проведения наступательной операции. Об этом написал журналист Asia times Стивен Брайен, отметив, что из-за этого наступление ВСУ может провалиться и стать смертельной ловушкой для Альянса.

«Запланированное украинское наступление на конец весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки <…> Девять бригад, оснащенных США и НАТО, имеют меньше бронетехники, чем обещало поставить НАТО», — написал Стивен Брайен в своем материале . Он также отметил, что украинское ПВО испытывает дефицит боеприпасов. Ссылаясь на документы Пентагона, он отметил, что все ПВО Украины уничтожено армией России.

Он отметил, что наступление ВСУ будет провальным. Журналист назвал три причины:

У армии России есть преимущество в воздухе из-за нехватки боеприпасов у ПВО Украины. Данный фактор также создает сложности для ведения боев с Россией.

НАТО оказывают давление на Украину. По словам Стивена Брайена, европейские политики нервничают из-за военного конфликта.

Последним фактором является перераспределение оборонных мощностей из-за вступления Финляндии. Журналист отметил, что НАТО будет вынуждено отправить Финляндии вооружение для защиты границы.

Военные в Херсонской области готовы к наступлению ВСУ. У противника нет шансов пройти российскую линию обороны, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо. The Washington Post отмечает, что в США сомневаются в успехе ВСУ во время контрнаступления. В материале сказано, что ВСУ могут не оправдать ожиданий, которые на них возложили страны НАТО, сообщает RT.