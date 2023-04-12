В Херсонской области готовы к наступлению ВСУ

12 апреля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Киевский режим подменяет реальные боевые действия громким пиаром, считает Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в Херсонской области полностью готовы к контрнаступлению войск Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, несмотря на обострение ситуации на линии фронта, у противника нет шансов. «Думаю, они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — заявил Сальдо в разговоре с РИА Новости. Врио губернатора объяснил затягивание украинского наступления новой тактикой властей. Он отметил, что Киев намеренно заранее громко объявляет о своих планах, чтобы повысить рейтинг политических лидеров. «Киевская команда комедиантов боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами», — резюмировал он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о том, что наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. По словам военного эксперта, полковника в отставке, Михаила Тимошенко, ВСУ может отказаться от наступательных действий, если у них не будет достаточной по численности и технике группировки, авиационной поддержки и систем противовоздушной обороны (ПВО). Позже, из рассекреченных материалов Пентагона, стало известно, что у украинской армии недостаточно систем ПВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные в Херсонской области полностью готовы к контрнаступлению войск Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, несмотря на обострение ситуации на линии фронта, у противника нет шансов. «Думаю, они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — заявил Сальдо в разговоре с РИА Новости. Врио губернатора объяснил затягивание украинского наступления новой тактикой властей. Он отметил, что Киев намеренно заранее громко объявляет о своих планах, чтобы повысить рейтинг политических лидеров. «Киевская команда комедиантов боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами», — резюмировал он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о том, что наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. По словам военного эксперта, полковника в отставке, Михаила Тимошенко, ВСУ может отказаться от наступательных действий, если у них не будет достаточной по численности и технике группировки, авиационной поддержки и систем противовоздушной обороны (ПВО). Позже, из рассекреченных материалов Пентагона, стало известно, что у украинской армии недостаточно систем ПВО.