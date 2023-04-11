11 апреля 2023

На тюменского спикера думы пожаловались военному прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский депутат вызвал недовольство из-за регулярного ношения военной формы Фото:

На председателя думы Тобольского района Тюменской области Виктора Кадочникова пожаловались военному прокурору. Все из-за того, что он регулярно является на публичные мероприятия в форме и погонах, не будучи военным. Заявление на имя военного прокурора написала лидер партии Социальной защиты Лариса Шакурова.

«Прошу провести проверку по факту нарушения должностным лицом — председателем думы Тобольского муниципального района Кадочниковым Виктором Васильевичем, выраженное в неправомерном, систематическом ношении на протяжении более 10 лет военной формы и знаков различия при исполнении должностных обязанностей на заседаниях думы, при проведении официальных мероприятий и тд.» — сказано в заявлении.

Агентство связалось с Ларисой Шакуровой. «Должностное лицо обязано соблюдать законодательство. Кадочников был когда-то военным, но уже давно в отставке. Тем не менее регулярно появляется на официальных мероприятиях и заседаниях в военной форме», — поделилась лидер партии с агентством.

Шакурова потребовала конфисковать у Кадочникова форменную одежду и привлечь к штрафу в размере тысячи рублей. Агентство направило запрос в думу Тобольского района. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменский чиновник притворился участником СВО в видеочате. Потенциальный госслужащий Евгений Чемагин заявлял, что служит в морской пехоте.

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На председателя думы Тобольского района Тюменской области Виктора Кадочникова пожаловались военному прокурору. Все из-за того, что он регулярно является на публичные мероприятия в форме и погонах, не будучи военным. Заявление на имя военного прокурора написала лидер партии Социальной защиты Лариса Шакурова. «Прошу провести проверку по факту нарушения должностным лицом — председателем думы Тобольского муниципального района Кадочниковым Виктором Васильевичем, выраженное в неправомерном, систематическом ношении на протяжении более 10 лет военной формы и знаков различия при исполнении должностных обязанностей на заседаниях думы, при проведении официальных мероприятий и тд.» — сказано в заявлении. Агентство связалось с Ларисой Шакуровой. «Должностное лицо обязано соблюдать законодательство. Кадочников был когда-то военным, но уже давно в отставке. Тем не менее регулярно появляется на официальных мероприятиях и заседаниях в военной форме», — поделилась лидер партии с агентством. Шакурова потребовала конфисковать у Кадочникова форменную одежду и привлечь к штрафу в размере тысячи рублей. Агентство направило запрос в думу Тобольского района. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменский чиновник притворился участником СВО в видеочате. Потенциальный госслужащий Евгений Чемагин заявлял, что служит в морской пехоте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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