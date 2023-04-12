На ключевом предприятии Екатеринбурга начали зачистку, новый гендиректор планируется с олигархом

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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, гусев антон
Антон Гусев отстраняет людей, связанных с его предшественником Фото:

На стратегическом предприятии Екатеринбурга — ЕМУП «Водоканал» — после смены гендиректора начались кадровые перестановки. Новый руководитель — депутат Антон Гусев (ЛДПР) — увольняет людей, связанных с его предшественником Евгением Лузгиным. По данным URA.RU, это касается пока среднего менеджерского звена.

«Уже как минимум четырем людям — финансистам, производственникам, курирующим денежные потоки — предложили написать заявления по собственному», — рассказал источник в мэрии. По его словам, свои управленческие решения Гусев согласовывает не с администрацией (собственником МУПа), а с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Узнать подробности у самого Гусева к моменту публикации не удалось: он пока не ответил на звонки корреспондента и сообщение в мессенджере.

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Об отставке Лузгина, который в последние месяцы по заданию мэра Алексея Орлова зачищал «Водоканал» от людей Кочеткова, URA.RU сообщало накануне. Считается, что это следствие разговора между Кочетковым и губернатором Евгением Куйвашевым. В это же время Куйвашев отменил задуманную Орловым тотальную зачистку гордумы от депутатов, связанных с миллиардером.

При этом в разговоре с агентством Орлов настаивал, что решение уволить Лузгина и назначить Гусева принял именно он. Причиной он назвал необходимость привлекать на «Водоканал» федеральные и частные средства.

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На стратегическом предприятии Екатеринбурга — ЕМУП «Водоканал» — после смены гендиректора начались кадровые перестановки. Новый руководитель — депутат Антон Гусев (ЛДПР) — увольняет людей, связанных с его предшественником Евгением Лузгиным. По данным URA.RU, это касается пока среднего менеджерского звена. «Уже как минимум четырем людям — финансистам, производственникам, курирующим денежные потоки — предложили написать заявления по собственному», — рассказал источник в мэрии. По его словам, свои управленческие решения Гусев согласовывает не с администрацией (собственником МУПа), а с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Узнать подробности у самого Гусева к моменту публикации не удалось: он пока не ответил на звонки корреспондента и сообщение в мессенджере. Об отставке Лузгина, который в последние месяцы по заданию мэра Алексея Орлова зачищал «Водоканал» от людей Кочеткова, URA.RU сообщало накануне. Считается, что это следствие разговора между Кочетковым и губернатором Евгением Куйвашевым. В это же время Куйвашев отменил задуманную Орловым тотальную зачистку гордумы от депутатов, связанных с миллиардером. При этом в разговоре с агентством Орлов настаивал, что решение уволить Лузгина и назначить Гусева принял именно он. Причиной он назвал необходимость привлекать на «Водоканал» федеральные и частные средства.
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