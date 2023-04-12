Володин: Госдума нашла способ ускорить развитие России

Володин: в России снижают налоги для предпринимателей для создания технологического суверенитета страны
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Снижение налогов позволит предпринимателям доступнее закупать отечественные товары, отметил Володин Фото:

Принятие закона, который снижает налоги для покупки отечественного оборудования, направлено на развитие и создание технологического суверенитета России. Об этом URA.RU заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с telegram-каналом агентства.

Ранее закон приняли депутаты Госдумы России в первом чтении. В законе прописаны дополнительные стимулы для развития производства России. Ранее с предложением создать технологический суверенитет выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

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Принятие закона, который снижает налоги для покупки отечественного оборудования, направлено на развитие и создание технологического суверенитета России. Об этом URA.RU заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с telegram-каналом агентства. Ранее закон приняли депутаты Госдумы России в первом чтении. В законе прописаны дополнительные стимулы для развития производства России. Ранее с предложением создать технологический суверенитет выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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