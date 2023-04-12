Володин: Госдума нашла способ ускорить развитие России

Володин: в России снижают налоги для предпринимателей для создания технологического суверенитета страны

12 апреля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Снижение налогов позволит предпринимателям доступнее закупать отечественные товары, отметил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Принятие закона, который снижает налоги для покупки отечественного оборудования, направлено на развитие и создание технологического суверенитета России. Об этом URA.RU заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с telegram-каналом агентства. Ранее закон приняли депутаты Госдумы России в первом чтении. В законе прописаны дополнительные стимулы для развития производства России. Ранее с предложением создать технологический суверенитет выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Принятие закона, который снижает налоги для покупки отечественного оборудования, направлено на развитие и создание технологического суверенитета России. Об этом URA.RU заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с telegram-каналом агентства. Ранее закон приняли депутаты Госдумы России в первом чтении. В законе прописаны дополнительные стимулы для развития производства России. Ранее с предложением создать технологический суверенитет выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.