Володин: Госдума нашла способ ускорить развитие России

Принятие закона, который снижает налоги для покупки отечественного оборудования, направлено на развитие и создание технологического суверенитета России. Об этом URA.RU заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с
Ранее закон приняли депутаты Госдумы России в первом чтении. В законе прописаны дополнительные стимулы для развития производства России. Ранее с предложением создать технологический суверенитет выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
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