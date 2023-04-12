Таксистов из ЯНАО переманивают на работу вахтой в Екатеринбург

12 апреля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ямальским таксистам обещают платить до 225 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таксистам из ЯНАО предлагают работать вахтой в Екатеринбурге. Водителям обещают бесплатное жилье, питание и зарплату до 225 тысяч рублей, говорится в разделе «Работа» на площадке «Авито». «Мы — официальный, сертифицированный партнер „Яндекс Тaкcи“. Более 5 лет мы — прямой работодатель в г. Екатеринбург. Предлагаем работу водителем на легковых автомобилях (VW Polo 2019-2021), смены по 12 часов в сутки», — говорится в сообщении. Работодатель предлагает вахтоваться на 30, 45, 60 и 90 смен. За минимальную вахту обещают платить 65 тысяч рублей. Также водителям обещают зарплату каждый день, бесплатное обучение и проезд до Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Учителям музыки предлагали зарплату от 16 тысяч рублей.

Таксистам из ЯНАО предлагают работать вахтой в Екатеринбурге. Водителям обещают бесплатное жилье, питание и зарплату до 225 тысяч рублей, говорится в разделе «Работа» на площадке «Авито». «Мы — официальный, сертифицированный партнер „Яндекс Тaкcи“. Более 5 лет мы — прямой работодатель в г. Екатеринбург. Предлагаем работу водителем на легковых автомобилях (VW Polo 2019-2021), смены по 12 часов в сутки», — говорится в сообщении. Работодатель предлагает вахтоваться на 30, 45, 60 и 90 смен. За минимальную вахту обещают платить 65 тысяч рублей. Также водителям обещают зарплату каждый день, бесплатное обучение и проезд до Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Учителям музыки предлагали зарплату от 16 тысяч рублей.