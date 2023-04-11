11 апреля 2023

В Челябинске резко выросло количество предложений жилья в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, недвижимость, новостройки, новые дома, жк, дом, жилье, жк ньютон, микрорайон ньютон
Сначала 2023 года количество предложений в новостройках выросло более чем на 10% Фото:

В Челябинске в 2022 году по сравнению с 2023 резко выросло количество предложений жилья в новостройках. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Количество предложений жилья на рынке новостроек в Челябинске с 2022 по 2023 год выросло многократно. С начала 2023 года рост продолжился, составив 10%. На данный момент на челябинском рынке представлено как минимум 4,2 тысячи лотов (новых квартир)», — поделилась Шатрукова.

По словам Шатруковой, подобная тенденция продиктована возросшей активностью застройщиков по сравнению с 2022 годом. На одном только сайте «Авито» на продажу выставлено две тысячи 834 квартир и апартаментов в новостройках Челябинска.

Ранее в Челябинске в марте 2023-го по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра в новостройках поднялась на 13,9%, составив 88 тысяч 112 рублей. С января стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,1%.

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В Челябинске в 2022 году по сравнению с 2023 резко выросло количество предложений жилья в новостройках. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Количество предложений жилья на рынке новостроек в Челябинске с 2022 по 2023 год выросло многократно. С начала 2023 года рост продолжился, составив 10%. На данный момент на челябинском рынке представлено как минимум 4,2 тысячи лотов (новых квартир)», — поделилась Шатрукова. По словам Шатруковой, подобная тенденция продиктована возросшей активностью застройщиков по сравнению с 2022 годом. На одном только сайте «Авито» на продажу выставлено две тысячи 834 квартир и апартаментов в новостройках Челябинска. Ранее в Челябинске в марте 2023-го по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра в новостройках поднялась на 13,9%, составив 88 тысяч 112 рублей. С января стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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