В Челябинске резко выросло количество предложений жилья в новостройках

12 апреля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Сначала 2023 года количество предложений в новостройках выросло более чем на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2022 году по сравнению с 2023 резко выросло количество предложений жилья в новостройках. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Количество предложений жилья на рынке новостроек в Челябинске с 2022 по 2023 год выросло многократно. С начала 2023 года рост продолжился, составив 10%. На данный момент на челябинском рынке представлено как минимум 4,2 тысячи лотов (новых квартир)», — поделилась Шатрукова. По словам Шатруковой, подобная тенденция продиктована возросшей активностью застройщиков по сравнению с 2022 годом. На одном только сайте «Авито» на продажу выставлено две тысячи 834 квартир и апартаментов в новостройках Челябинска. Ранее в Челябинске в марте 2023-го по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра в новостройках поднялась на 13,9%, составив 88 тысяч 112 рублей. С января стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,1%.

В Челябинске в 2022 году по сравнению с 2023 резко выросло количество предложений жилья в новостройках. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Количество предложений жилья на рынке новостроек в Челябинске с 2022 по 2023 год выросло многократно. С начала 2023 года рост продолжился, составив 10%. На данный момент на челябинском рынке представлено как минимум 4,2 тысячи лотов (новых квартир)», — поделилась Шатрукова. По словам Шатруковой, подобная тенденция продиктована возросшей активностью застройщиков по сравнению с 2022 годом. На одном только сайте «Авито» на продажу выставлено две тысячи 834 квартир и апартаментов в новостройках Челябинска. Ранее в Челябинске в марте 2023-го по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра в новостройках поднялась на 13,9%, составив 88 тысяч 112 рублей. С января стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,1%.