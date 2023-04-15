Историк Назаров предположил, что Польша заберет всю правобережную Украину

16 апреля 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

В 17-м веке Польша претендовала на территорию правобережной Украины, напомнил Олег Назаров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, куда входит не только, так называемая, Галичина (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь), но и Киев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров. «Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, правобережную Украину. Если мы обратимся к ситуации образца 17-го века, тогда борьба за эти территории шла между Московским государством и Речью Посполитой (федерация, возникшая в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского, — прим. URA.RU). Тогда они претендовали на всю правобережную Украину, а это огромная территория. Далеко не только, так называемая, Галичина. У нас даже, строго говоря, и Киев тоже находится на правом берегу Днепра. Насчет него, конечно, шел отдельный разговор, но насколько тут позволит им ситуация и другие игроки на этом постсоветском пространстве, и очень много будет зависеть от хода нашей спецоперации», — объяснил Олег Назаров. Историк напомнил, что кроме Польши на земли Украины претендует Венгрия с Румынией. «Что останется от Украины, никто сейчас не скажет, потому что ситуация настолько подвешена и неопределенная, а игроков много, особенно на западных границах Украины. Там ведь не только Польша, еще и Румыния с Венгрией имеют свои интересы. Аппетит приходит во время еды. Можно взять межвоенную карту образца до 1939 года и посмотреть, какие территории нынешней Украины находились в то время в составе Польши, Румынии, Венгрии. Я думаю, что это тот минимум, на который они претендуют. Но аппетиты у них, особенно у поляков и румын, никогда скромными не были», — подчеркнул Назаров. Ранее бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может передать Польше часть западных территорий в обмен на крупномасштабную военную помощь в атаке на Крым. Об этом он заявил после визита Зеленского в Польшу, где глава Украины сообщил, что между Польшей и Украиной нет границ. В беседе с URA.RU военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад отметил, что добровольный раздел страны и населения является единственным логичным и разумным выходом из конфликта. Украине останется центр, Киев, Галичина, России — Донбасс, юг Запорожской области, Одесская область, Венгрии — Закарпатскую область (Угорская Русь) и Польше западные земли, в частности Львов. При переходе правобережной Украины Польше, власти лишаться большинства своих территорий URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, куда входит не только, так называемая, Галичина (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь), но и Киев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров. «Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, правобережную Украину. Если мы обратимся к ситуации образца 17-го века, тогда борьба за эти территории шла между Московским государством и Речью Посполитой (федерация, возникшая в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского, — прим. URA.RU). Тогда они претендовали на всю правобережную Украину, а это огромная территория. Далеко не только, так называемая, Галичина. У нас даже, строго говоря, и Киев тоже находится на правом берегу Днепра. Насчет него, конечно, шел отдельный разговор, но насколько тут позволит им ситуация и другие игроки на этом постсоветском пространстве, и очень много будет зависеть от хода нашей спецоперации», — объяснил Олег Назаров. Историк напомнил, что кроме Польши на земли Украины претендует Венгрия с Румынией. «Что останется от Украины, никто сейчас не скажет, потому что ситуация настолько подвешена и неопределенная, а игроков много, особенно на западных границах Украины. Там ведь не только Польша, еще и Румыния с Венгрией имеют свои интересы. Аппетит приходит во время еды. Можно взять межвоенную карту образца до 1939 года и посмотреть, какие территории нынешней Украины находились в то время в составе Польши, Румынии, Венгрии. Я думаю, что это тот минимум, на который они претендуют. Но аппетиты у них, особенно у поляков и румын, никогда скромными не были», — подчеркнул Назаров. Ранее бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может передать Польше часть западных территорий в обмен на крупномасштабную военную помощь в атаке на Крым. Об этом он заявил после визита Зеленского в Польшу, где глава Украины сообщил, что между Польшей и Украиной нет границ. В беседе с URA.RU военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад отметил, что добровольный раздел страны и населения является единственным логичным и разумным выходом из конфликта. Украине останется центр, Киев, Галичина, России — Донбасс, юг Запорожской области, Одесская область, Венгрии — Закарпатскую область (Угорская Русь) и Польше западные земли, в частности Львов.