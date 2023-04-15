Историк Назаров предположил, что Польша заберет всю правобережную Украину

Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, куда входит не только, так называемая, Галичина (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь), но и Киев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров.
«Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, правобережную Украину. Если мы обратимся к ситуации образца 17-го века, тогда борьба за эти территории шла между Московским государством и Речью Посполитой (федерация, возникшая в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского, — прим. URA.RU). Тогда они претендовали на всю правобережную Украину, а это огромная территория. Далеко не только, так называемая, Галичина. У нас даже, строго говоря, и Киев тоже находится на правом берегу Днепра. Насчет него, конечно, шел отдельный разговор, но насколько тут позволит им ситуация и другие игроки на этом постсоветском пространстве, и очень много будет зависеть от хода нашей спецоперации», — объяснил Олег Назаров.
Историк напомнил, что кроме Польши на земли Украины претендует Венгрия с Румынией. «Что останется от Украины, никто сейчас не скажет, потому что ситуация настолько подвешена и неопределенная, а игроков много, особенно на западных границах Украины. Там ведь не только Польша, еще и Румыния с Венгрией имеют свои интересы. Аппетит приходит во время еды. Можно взять межвоенную карту образца до 1939 года и посмотреть, какие территории нынешней Украины находились в то время в составе Польши, Румынии, Венгрии. Я думаю, что это тот минимум, на который они претендуют. Но аппетиты у них, особенно у поляков и румын, никогда скромными не были», — подчеркнул Назаров.
Ранее бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может передать Польше часть западных территорий в обмен на крупномасштабную военную помощь в атаке на Крым. Об этом он заявил после визита Зеленского в Польшу, где глава Украины сообщил, что между Польшей и Украиной нет границ. В беседе с URA.RU военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад отметил, что добровольный раздел страны и населения является единственным логичным и разумным выходом из конфликта. Украине останется центр, Киев, Галичина, России — Донбасс, юг Запорожской области, Одесская область, Венгрии — Закарпатскую область (Угорская Русь) и Польше западные земли, в частности Львов.
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