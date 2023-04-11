11 апреля 2023

Тюменцев-аллергиков ждет опасный период из-за цветения ольхи

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветение ольхи в Тюменской области обострит аллергические реакции Фото:

У тюменцев, подверженных аллергическим реакциям, в ближайшие дни может ухудшиться самочувствие из-за цветения ольхи. Прогноз размещен на сайте пыльцевого мониторинга «Метенова».

«Ольха цветет. Орешник цветет. Утром ощутимый ветер: возможен перенос из зон пыления. Погодные факторы усугубляют возможные аллергические реакции», — сказано в прогнозе. Наиболее тяжелый для аллергиков день — сегодня, 12 апреля.

В ближайшие два дня Тюмень ждет холодная погода и сильный ветер. Возможен снегопад.

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У тюменцев, подверженных аллергическим реакциям, в ближайшие дни может ухудшиться самочувствие из-за цветения ольхи. Прогноз размещен на сайте пыльцевого мониторинга «Метенова». «Ольха цветет. Орешник цветет. Утром ощутимый ветер: возможен перенос из зон пыления. Погодные факторы усугубляют возможные аллергические реакции», — сказано в прогнозе. Наиболее тяжелый для аллергиков день — сегодня, 12 апреля. В ближайшие два дня Тюмень ждет холодная погода и сильный ветер. Возможен снегопад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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