Тюменцев-аллергиков ждет опасный период из-за цветения ольхи

Цветение ольхи в Тюменской области обострит аллергические реакции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У тюменцев, подверженных аллергическим реакциям, в ближайшие дни может ухудшиться самочувствие из-за цветения ольхи. Прогноз размещен на сайте пыльцевого мониторинга «Метенова».

«Ольха цветет. Орешник цветет. Утром ощутимый ветер: возможен перенос из зон пыления. Погодные факторы усугубляют возможные аллергические реакции», — сказано в прогнозе. Наиболее тяжелый для аллергиков день — сегодня, 12 апреля.

В ближайшие два дня Тюмень ждет холодная погода и сильный ветер. Возможен снегопад.