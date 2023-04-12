Военный политолог предупредил о наступлении ВСУ на Харьковскую область ради пиар-победы

13 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Харьковская область — приоритетное направление контрнаступления ВСУ, считает Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Захват Харьковской области необходим ВСУ для поднятия своего военного имиджа. Это направление станет приоритетным в контрнаступлении украинской армии, отметил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «В контрнаступлении ВСУ будет задействовано сразу несколько направлений. Одним из самых для них важных является движение в сторону Харькова. Оперативное командование „Север“, возглавляемое генералом Богомоловым, наиболее ярким представителем нацисткой военной верхушки, возможно, будет ставить задачу полного освобождения территории Харьковской области в имиджевых целей», — объяснил Олег Иванников. По словам военного политолога, регион сам по себе небольшой, но захвата его хватит для ярких заявлений украинского командования. «Территория Харьковской области, которая сейчас находится под контролем российских войск, не так велика. Теоретически вполне возможно ВСУ осуществить контрнаступление именно в этом направлении для поднятия имиджа, чтобы заявить на весь мир, что это еще одна область Украины, которая полностью освобождена от „российских захватчиков“», — добавил Иванников. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ начнут контрнаступление, когда полностью будут к этому готовы. Скорее всего это произойдет летом. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления на рубеже Сватово, так как к востоку от него находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Захват Харьковской области необходим ВСУ для поднятия своего военного имиджа. Это направление станет приоритетным в контрнаступлении украинской армии, отметил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «В контрнаступлении ВСУ будет задействовано сразу несколько направлений. Одним из самых для них важных является движение в сторону Харькова. Оперативное командование „Север“, возглавляемое генералом Богомоловым, наиболее ярким представителем нацисткой военной верхушки, возможно, будет ставить задачу полного освобождения территории Харьковской области в имиджевых целей», — объяснил Олег Иванников. По словам военного политолога, регион сам по себе небольшой, но захвата его хватит для ярких заявлений украинского командования. «Территория Харьковской области, которая сейчас находится под контролем российских войск, не так велика. Теоретически вполне возможно ВСУ осуществить контрнаступление именно в этом направлении для поднятия имиджа, чтобы заявить на весь мир, что это еще одна область Украины, которая полностью освобождена от „российских захватчиков“», — добавил Иванников. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ начнут контрнаступление, когда полностью будут к этому готовы. Скорее всего это произойдет летом. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления на рубеже Сватово, так как к востоку от него находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская.