В Перми пятый раз с начала года загорелся дом по Уральской, 110

В этом здании городские власти планируют разместить школу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми пятый раз за год загорелся дом по Уральской, 110, который городские власти хотят реставрировать, чтобы разместить там новую школу. О пожаре сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю выехали по сообщению о пожаре в нежилом строении по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 110. На месте работают девять человек личного состава и три единицы техники», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, спасатели выезжают по этому адресу из-за задымления уже в пятый раз с начала 2023 года. Считается, что дому по Уральской, 110 уже 100 лет, он был построен по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, в конце 2022 года его расселили.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации. Здание должны обновить, территорию облагородить и построить спортивные сооружения.