Польский генерал анонсировал наступление ВСУ в начале лета

Польский генерал Скрипчак: наступление ВСУ переносится на май 2023 года
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, ВСУ, stock
Вальдемар Скрипчак считает, что контрнаступление Украины будет перенесено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины переносится на конец весны или начало лета. Об этом рассказал бывший глава польских сухопутных войск, генерал Вальдермар Скрипчак. Он также назвал утечку Пентагона данных об украинском наступлении намеренной дезинформацией.

«Вопрос, который задают себе все — когда. Май—июнь — хорошее время. Что касается места — ответа нет», — заявил Вальдемар Скрипчак в эфире интернет-радио RMF24. Он отметил, что утекшие в интернет данные о весеннем наступлении Украины — это дезинформация, а настоящее наступление состоится позже.

Планировавшееся наступление Украины на Россию обсуждается в СМИ в течение нескольких месяцев. В США считают, что оно будет перенесено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. На Украине утверждают, что планы по контрнаступлению не поменяются несмотря на утечку, передает телеканал 360.

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Контрнаступление Украины переносится на конец весны или начало лета. Об этом рассказал бывший глава польских сухопутных войск, генерал Вальдермар Скрипчак. Он также назвал утечку Пентагона данных об украинском наступлении намеренной дезинформацией. «Вопрос, который задают себе все — когда. Май—июнь — хорошее время. Что касается места — ответа нет», — заявил Вальдемар Скрипчак в эфире интернет-радио RMF24. Он отметил, что утекшие в интернет данные о весеннем наступлении Украины — это дезинформация, а настоящее наступление состоится позже. Планировавшееся наступление Украины на Россию обсуждается в СМИ в течение нескольких месяцев. В США считают, что оно будет перенесено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. На Украине утверждают, что планы по контрнаступлению не поменяются несмотря на утечку, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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