The Washington Post объяснила, почему Украина перенесла весеннее контрнаступление

The Washington Post: весеннее наступление Киева отложили из-за погоды и нехватки снарядов

The Washington Post сообщает, что Украина собирается перенести наступление из-за погоды Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ были вынуждены отложить планировавшееся весеннее наступление на Россию из-за непогоды и дефицита боеприпасов. Об этом сообщает The Washington Post.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. <…> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — передает The Washington Post. Авторы материала отмечают, что обстоятельства загоняют украинскую армию в тупик.

Планы Украины начать масштабное наступление на российские территории весной активно обсуждались в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал говорить о возможном переносе контрнаступления летом, передает «Национальная служба новостей».