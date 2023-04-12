The Washington Post объяснила, почему Украина перенесла весеннее контрнаступление

ВСУ были вынуждены отложить планировавшееся весеннее наступление на Россию из-за непогоды и дефицита боеприпасов. Об этом сообщает The Washington Post.
«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. <…> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — передает The Washington Post. Авторы материала отмечают, что обстоятельства загоняют украинскую армию в тупик.
Планы Украины начать масштабное наступление на российские территории весной активно обсуждались в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал говорить о возможном переносе контрнаступления летом, передает «Национальная служба новостей».
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