Курганцы пожаловались главе СКР Бастрыкину на трещины и мерзлые стены в квартирах

12 апреля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Глава СКР разбирается в курганском деле о жилье с трещинами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с претензиями граждан Катайского округа (Курганская область), пожаловавшихся на некачественное жилье. Информация появилась на сайте СКР. «Заявители из Курганской области <…> получили жилье по договору социального найма, однако в ходе эксплуатации оказалось, что квартиры непригодны для проживания», — сообщили в следкоме. Жители Катайского округа пожаловались, что в полученных квартирах есть трещины, промерзают стены и окна, не работает вентиляция. Жилье им выдали в мэрии в 2015 году. Бастрыкин потребовал отчет от курганского руководителя СУ СКР. Богдан Францишко сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Принимавший жилье глава района был признан виновным в халатности и получил штраф. Катайская администрация должна выполнить капитальный ремонт помещений к началу осени 2023 года. «Бастрыкин отметил недостаточную активность территориального подразделения в решении проблем заявителей», — сообщается на сайте следкома. Курганцы должны будут представить доклад о решении проблем жалобщиков. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб курганцев. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с претензиями граждан Катайского округа (Курганская область), пожаловавшихся на некачественное жилье. Информация появилась на сайте СКР. «Заявители из Курганской области <…> получили жилье по договору социального найма, однако в ходе эксплуатации оказалось, что квартиры непригодны для проживания», — сообщили в следкоме. Жители Катайского округа пожаловались, что в полученных квартирах есть трещины, промерзают стены и окна, не работает вентиляция. Жилье им выдали в мэрии в 2015 году. Бастрыкин потребовал отчет от курганского руководителя СУ СКР. Богдан Францишко сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Принимавший жилье глава района был признан виновным в халатности и получил штраф. Катайская администрация должна выполнить капитальный ремонт помещений к началу осени 2023 года. «Бастрыкин отметил недостаточную активность территориального подразделения в решении проблем заявителей», — сообщается на сайте следкома. Курганцы должны будут представить доклад о решении проблем жалобщиков. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб курганцев. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.