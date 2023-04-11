11 апреля 2023

Курганцы пожаловались главе СКР Бастрыкину на трещины и мерзлые стены в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по ТЛК Южноуральский. Челябинск., стена, трещина
Глава СКР разбирается в курганском деле о жилье с трещинами Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с претензиями граждан Катайского округа (Курганская область), пожаловавшихся на некачественное жилье. Информация появилась на сайте СКР.

«Заявители из Курганской области <…> получили жилье по договору социального найма, однако в ходе эксплуатации оказалось, что квартиры непригодны для проживания», — сообщили в следкоме. Жители Катайского округа пожаловались, что в полученных квартирах есть трещины, промерзают стены и окна, не работает вентиляция. Жилье им выдали в мэрии в 2015 году.

Бастрыкин потребовал отчет от курганского руководителя СУ СКР. Богдан Францишко сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Принимавший жилье глава района был признан виновным в халатности и получил штраф. Катайская администрация должна выполнить капитальный ремонт помещений к началу осени 2023 года.

«Бастрыкин отметил недостаточную активность территориального подразделения в решении проблем заявителей», — сообщается на сайте следкома. Курганцы должны будут представить доклад о решении проблем жалобщиков.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб курганцев. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с претензиями граждан Катайского округа (Курганская область), пожаловавшихся на некачественное жилье. Информация появилась на сайте СКР. «Заявители из Курганской области <…> получили жилье по договору социального найма, однако в ходе эксплуатации оказалось, что квартиры непригодны для проживания», — сообщили в следкоме. Жители Катайского округа пожаловались, что в полученных квартирах есть трещины, промерзают стены и окна, не работает вентиляция. Жилье им выдали в мэрии в 2015 году. Бастрыкин потребовал отчет от курганского руководителя СУ СКР. Богдан Францишко сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Принимавший жилье глава района был признан виновным в халатности и получил штраф. Катайская администрация должна выполнить капитальный ремонт помещений к началу осени 2023 года. «Бастрыкин отметил недостаточную активность территориального подразделения в решении проблем заявителей», — сообщается на сайте следкома. Курганцы должны будут представить доклад о решении проблем жалобщиков. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб курганцев. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...