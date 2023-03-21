Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после жалоб курганских сирот

22 марта 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Ход исполнения поручения поставлен на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Б.В. Францишко возбудить уголовное дело из-за предоставления сиротам в Кургане ненадлежащих условий для проживания», — сообщается в ведомстве. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате. В СМИ сообщалось, что из-за ненадлежащего состояния дома сироты обращались в управляющую компанию, но не получили ответа. В двухэтажном доме, построенном в 2015 году, протекает крыша и высока вероятность пожара. Также в подъезде и квартирах появились трещины на стенах. Ранее Бастрыкину докладывали о зауральцах, которые несколько лет жили в аварийном доме. Жителям 36 квартир не предоставили новое жилье, поэтому в отношении должностных лиц курганской администрации было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Б.В. Францишко возбудить уголовное дело из-за предоставления сиротам в Кургане ненадлежащих условий для проживания», — сообщается в ведомстве. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате. В СМИ сообщалось, что из-за ненадлежащего состояния дома сироты обращались в управляющую компанию, но не получили ответа. В двухэтажном доме, построенном в 2015 году, протекает крыша и высока вероятность пожара. Также в подъезде и квартирах появились трещины на стенах. Ранее Бастрыкину докладывали о зауральцах, которые несколько лет жили в аварийном доме. Жителям 36 квартир не предоставили новое жилье, поэтому в отношении должностных лиц курганской администрации было возбуждено уголовное дело.