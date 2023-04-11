11 апреля 2023

Экс-начальник наркоконтроля Сургута пойдет под суд за разглашение гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, клетка, конвой
Экс-полицейскому грозит до четырех лет лишения свободы Фото:

Экс-начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Сургуту пойдет под суд за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«После увольнения из органов он раскрыл детали одного из уголовных дел, которые являлись секретными. Это и стало поводом для предъявления ему обвинения. Сам экс-полицейский свою вину не признает и утверждает, что не знал о том, что информация является гостайной», — рассказал инсайдер.

Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в окружное управление полиции. В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-полицейский из Сургута Владимир Писковацков осужден за разглашение гостайны. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы.

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Экс-начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Сургуту пойдет под суд за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «После увольнения из органов он раскрыл детали одного из уголовных дел, которые являлись секретными. Это и стало поводом для предъявления ему обвинения. Сам экс-полицейский свою вину не признает и утверждает, что не знал о том, что информация является гостайной», — рассказал инсайдер. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в окружное управление полиции. В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что экс-полицейский из Сургута Владимир Писковацков осужден за разглашение гостайны. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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