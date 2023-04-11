Обновление аэропорта в Новом Уренгое отметили в правительстве РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин привел реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в пример

Марат Хуснуллин рассказал о реконструкции российских аэропортов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампред правительства России Марат Хуснуллин привел аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) в качестве примера реконструкции российской аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Как сообщается на сайте российского кабмина, обновление проходит благодаря федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».

«Важно, что также есть аэропорты, которые возведены или реконструированы с привлечением средств инвесторов, и это тоже большой вклад в развитие регионов», — рассказал вице-премьер. В качестве недавних примеров обновления инфраструктуры зампред правительства привел реконструкцию аэропортового комплекса в Новом Уренгое.

По словам вице-премьера, объемы реконструкции российской аэродромной и аэропортовой инфраструктуры увеличиваются. До конца 2024 года запланирована реконструкция 37 аэродромов. Уже в 2023 году в эксплуатацию будет введено 18 объектов аэродромной инфраструктуры», — сказал Марат Хуснуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что обновленный аэропорт в Новом Уренгое был торжественно открыт в феврале. При этом уже появились те, кому нововведения не понравились: транспортная прокуратура организовала проверку сообщений жалобщиков.