11 апреля 2023
10 апреля 2023

Обновление аэропорта в Новом Уренгое отметили в правительстве РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин привел реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в пример
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин рассказал о реконструкции российских аэропортов Фото:

Зампред правительства России Марат Хуснуллин привел аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) в качестве примера реконструкции российской аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Как сообщается на сайте российского кабмина, обновление проходит благодаря федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».

«Важно, что также есть аэропорты, которые возведены или реконструированы с привлечением средств инвесторов, и это тоже большой вклад в развитие регионов», — рассказал вице-премьер. В качестве недавних примеров обновления инфраструктуры зампред правительства привел реконструкцию аэропортового комплекса в Новом Уренгое.

По словам вице-премьера, объемы реконструкции российской аэродромной и аэропортовой инфраструктуры увеличиваются. До конца 2024 года запланирована реконструкция 37 аэродромов. Уже в 2023 году в эксплуатацию будет введено 18 объектов аэродромной инфраструктуры», — сказал Марат Хуснуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что обновленный аэропорт в Новом Уренгое был торжественно открыт в феврале. При этом уже появились те, кому нововведения не понравились: транспортная прокуратура организовала проверку сообщений жалобщиков.

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Зампред правительства России Марат Хуснуллин привел аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) в качестве примера реконструкции российской аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Как сообщается на сайте российского кабмина, обновление проходит благодаря федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов». «Важно, что также есть аэропорты, которые возведены или реконструированы с привлечением средств инвесторов, и это тоже большой вклад в развитие регионов», — рассказал вице-премьер. В качестве недавних примеров обновления инфраструктуры зампред правительства привел реконструкцию аэропортового комплекса в Новом Уренгое. По словам вице-премьера, объемы реконструкции российской аэродромной и аэропортовой инфраструктуры увеличиваются. До конца 2024 года запланирована реконструкция 37 аэродромов. Уже в 2023 году в эксплуатацию будет введено 18 объектов аэродромной инфраструктуры», — сказал Марат Хуснуллин. Ранее URA.RU сообщало, что обновленный аэропорт в Новом Уренгое был торжественно открыт в феврале. При этом уже появились те, кому нововведения не понравились: транспортная прокуратура организовала проверку сообщений жалобщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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