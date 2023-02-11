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Путин открыл аэропорт в Новом Уренгое, Артюхов экзаменует мэров: новости ЯНАО за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Владимир Путин открыл аэропорт в Новом Уренгое Фото:

Президент России Владимир Путин официально открыл новый аэропорт в Новом Уренгое. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал проводит рабочие встречи с главами муниципалитетов, устраивая им экзамен на профпригодность. URA.RU приводит подборку главных событий ЯНАО за неделю с 6 по 12 февраля.

  • Президент России Владимир Путин официально открыл новый модернизированный терминал аэропорта в Новом Уренгое, в своем выступлении по видеосвязи Путин отметил важность происходящего события. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил благодарность жителям округа, внесшим значительный вклад в строительство.
  • Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов начал проверять окружных мэров на профпригодность в ходе рабочих встреч. Первый отчет он заслушал от главы администрации Тазовского района Василия Паршакова.
  • В ЯНАО досрочно покинул пост уполномоченный по правам человека Анатолий Сак. В окружном правительстве сообщили, что омбудсмен оставил дела в связи с выходом на пенсию.
  • Окружные политические партии ради пиара пренебрегают улучшением логистики доставки помощи в зону специальной операции. Чтобы не делить славу друг с другом, машины отправляют в Донбасс не полностью загруженными.
  • Прокуратура Ямальского района провела проверку в Панаевской школе-интернате по факту жалобы со стороны учеников на действия директора, нарушавшего права учащихся и воспитателя, применившего к ученику физическую силу. По результатам проверки начальнику департамента образования района внесено представление о недопущении таких случаев, а директору интерната объявлен выговор.
  • В Ноябрьске строители сдали два новых дома для расселения жителей из аварийного жилья. В новостройки планируется переселить 70 семей.

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Президент России Владимир Путин официально открыл новый аэропорт в Новом Уренгое. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал проводит рабочие встречи с главами муниципалитетов, устраивая им экзамен на профпригодность. URA.RU приводит подборку главных событий ЯНАО за неделю с 6 по 12 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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