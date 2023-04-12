Херш: американских наемников инструктируют не атаковать российскую армию первыми

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, наемник, stock
Американские наемники предупреждены не атаковать первыми российских военных, рассказал Сеймур Херш Фото:

Американских наемников в Польше и Румынии проинструктировали не наносить первыми удары по российской армии. Об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

«Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал Сеймур Херш. Текст опубликован на его странице на платформе Substack. Он также сообщил, что бригады с американскими наемниками располагаются в Польше и Румынии недалеко от украинской границы.

Известно, что в рядах ВСУ сражается большое количество наемников из других стран. Они составляют основную часть разведгрупп Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Американских наемников в Польше и Румынии проинструктировали не наносить первыми удары по российской армии. Об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал Сеймур Херш. Текст опубликован на его странице на платформе Substack. Он также сообщил, что бригады с американскими наемниками располагаются в Польше и Румынии недалеко от украинской границы. Известно, что в рядах ВСУ сражается большое количество наемников из других стран. Они составляют основную часть разведгрупп Украины, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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