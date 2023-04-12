Херш: американских наемников инструктируют не атаковать российскую армию первыми

12 апреля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Американские наемники предупреждены не атаковать первыми российских военных, рассказал Сеймур Херш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Американских наемников в Польше и Румынии проинструктировали не наносить первыми удары по российской армии. Об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал Сеймур Херш. Текст опубликован на его странице на платформе Substack. Он также сообщил, что бригады с американскими наемниками располагаются в Польше и Румынии недалеко от украинской границы. Известно, что в рядах ВСУ сражается большое количество наемников из других стран. Они составляют основную часть разведгрупп Украины, передает «Национальная служба новостей».

Американских наемников в Польше и Румынии проинструктировали не наносить первыми удары по российской армии. Об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал Сеймур Херш. Текст опубликован на его странице на платформе Substack. Он также сообщил, что бригады с американскими наемниками располагаются в Польше и Румынии недалеко от украинской границы. Известно, что в рядах ВСУ сражается большое количество наемников из других стран. Они составляют основную часть разведгрупп Украины, передает «Национальная служба новостей».