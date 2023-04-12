Политолог Светов раскрыл настоящую цель утечки секретных данных Пентагона

Политолог Светов: утечка разведданных США — часть предвыборной кампании

12 апреля 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Секретные документы Пентагона были «слиты» в рамках предвыборной гонки, считает Юрий Светов Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утечка секретных данных США, которые содержали информацию о положении дел в украинской армии, часть предвыборной кампании США 2024 года. С таким заявлением выступил политолог Юрий Светов. Он считает, что эта дезинформация призвана дискредитировать действующего американского президента Джо Байдена. «Я предполагаю, что все это связано с предстоящими президентскими выборами 2024 года. Схватка будет очень ожесточенной и будет идти в двух плоскостях: традиционная борьба между демократами и республиканцами и борьба внутри обеих партий между теми, кто хочет оставить Байдена, и теми, кто хочет прихода новых сил, у демократов, и между сторонниками [бывшего президента США Дональда] Трампа и [губернатора штата Флорида Рона] Десантиса у республиканцев», — заявил Юрий Светов Пятому каналу. Он считает, что эта утечка доказывает американской аудитории, что Байден не контролирует ситуацию в стране. По его мнению, в настоящий момент в США назрел раскол межу теми, кто собирается продолжать глобалистскую политику Америки, и теми, кто считает необходимым сосредоточиться на социальных проблемах страны. Отдельной политической силой в Соединенных Штатах Светов называет американские спецслужбы. Ранее стало известно об утекших в соцсети секретным разведданным США. Там считают, что источниками утечки могли стать ЦРУ или Агентство национальной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утечка секретных данных США, которые содержали информацию о положении дел в украинской армии, часть предвыборной кампании США 2024 года. С таким заявлением выступил политолог Юрий Светов. Он считает, что эта дезинформация призвана дискредитировать действующего американского президента Джо Байдена. «Я предполагаю, что все это связано с предстоящими президентскими выборами 2024 года. Схватка будет очень ожесточенной и будет идти в двух плоскостях: традиционная борьба между демократами и республиканцами и борьба внутри обеих партий между теми, кто хочет оставить Байдена, и теми, кто хочет прихода новых сил, у демократов, и между сторонниками [бывшего президента США Дональда] Трампа и [губернатора штата Флорида Рона] Десантиса у республиканцев», — заявил Юрий Светов Пятому каналу. Он считает, что эта утечка доказывает американской аудитории, что Байден не контролирует ситуацию в стране. По его мнению, в настоящий момент в США назрел раскол межу теми, кто собирается продолжать глобалистскую политику Америки, и теми, кто считает необходимым сосредоточиться на социальных проблемах страны. Отдельной политической силой в Соединенных Штатах Светов называет американские спецслужбы. Ранее стало известно об утекших в соцсети секретным разведданным США. Там считают, что источниками утечки могли стать ЦРУ или Агентство национальной безопасности.