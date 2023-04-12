Минобороны РФ: вблизи границ России над Балтикой обнаружен немецкий военный самолет

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво, цель, stock
В Минобороны сообщили об обнаруженном над Балтикой военном самолете Фото:

Над Балтийским морем зафиксирован военный самолет, приближающийся к российской границе. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Над Балтийским морем зафиксирован военный самолет, приближающийся к российской границе. Об этом рассказали в Минобороны России. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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