Минобороны РФ: вблизи границ России над Балтикой обнаружен немецкий военный самолет

В Минобороны сообщили об обнаруженном над Балтикой военном самолете
Над Балтийским морем зафиксирован военный самолет, приближающийся к российской границе. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в
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