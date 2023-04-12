Как правильно выходить из поста и возвращаться к привычному питанию

Великий пост длится 1,5 месяца
После Великого поста необходимо постепенно возвращаться к привычному режиму питания, переедание сразу после поста может нанести серьезный вред организму человека. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Тарадеева.
- К привычному рациону питания людям, соблюдавшим пост, необходимо возвращаться постепенно, отметила Татьяна Тарадеева. Переедание сразу после поста несет серьезную угрозу для здоровья, и выброс ферментов может закончиться даже летальным исходом;
- Во время поста, длительностью 1,5 месяца, в организм не поступали продукты животного происхождения — белки и жиры. Поэтому по принципу обратной связи в организме уменьшилась выработка ферментов, необходимых для переработки животного белка, подчеркнула Тарадеева;
- Если сразу после поста обильно употреблять жирную, жареную пищу или алкоголь, произойдет мощный выброс ферментов поджелудочной железы, вызывающий развитие «расплавления» тканей железы с развитием острого панкреатита или панкреонекроза, сообщила терапевт;
- На Пасху, которая начинается после Великого поста, можно съесть не более 2-3 яиц в день без вреда для здоровья. Яйца достаточно калорийный и аллергенный продукт, поэтому Тарадеева рекомендует ограничиться 1-2 яйцами в день;
- Куличи на пасху есть можно, однако, без вреда для здоровья и фигуры, особенно людям, державшим пост, рекомендуется есть в день 100—150 граммов, отметила терапевт;
- После поста полезно включить в рацион побольше овощей, зелени, нежирное мясо — запеченное в духовке или тушеное, крупы, творог, рыбу;
- Тарадеева отметила, что если человек, соблюдавший пост, страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ему лучше исключить из рациона на Пасху яйца и куличи.
Великий пост предшествует празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе. В 2023 году он длится с 27 февраля по 15 апреля.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!