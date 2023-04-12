12 апреля 2023

Сальдо заявил об отказе от праздничных мероприятий на 9 Мая в одном из регионов РФ

Сальдо: в Херсонской области отменены мероприятия, приуроченные к 9 Мая
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9 мая. Тюмень , 9 мая, 9 мая 2022
Мероприятий не будет из соображений безопасности Фото:

Массовых мероприятий, связанных с Днем Победы в Херсонской области в этом году не будет. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«В этом годе никаких мероприятий, посвященных 9 Мая, не будет. Решение принято из соображений безопасности», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

Сальдо отметил, что даже несмотря на такое решение, многие люди все равно отметят 9 Мая. Они возложат цветы на мемориалах и памятных местах.

Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил отменить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в тех регионах, где возможны угрозы. С такой же инициативой выступил и губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Массовых мероприятий, связанных с Днем Победы в Херсонской области в этом году не будет. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. «В этом годе никаких мероприятий, посвященных 9 Мая, не будет. Решение принято из соображений безопасности», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Таврия». Сальдо отметил, что даже несмотря на такое решение, многие люди все равно отметят 9 Мая. Они возложат цветы на мемориалах и памятных местах. Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил отменить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в тех регионах, где возможны угрозы. С такой же инициативой выступил и губернатор Курской области Роман Старовойт.
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