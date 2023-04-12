Сальдо заявил об отказе от праздничных мероприятий на 9 Мая в одном из регионов РФ

Массовых мероприятий, связанных с Днем Победы в Херсонской области в этом году не будет. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«В этом годе никаких мероприятий, посвященных 9 Мая, не будет. Решение принято из соображений безопасности», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Таврия».
Сальдо отметил, что даже несмотря на такое решение, многие люди все равно отметят 9 Мая. Они возложат цветы на мемориалах и памятных местах.
Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил отменить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в тех регионах, где возможны угрозы. С такой же инициативой выступил и губернатор Курской области Роман Старовойт.
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