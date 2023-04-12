Медведев поблагодарил предпринимателя из ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Муравленко (ЯНАО) прошло награждение предпринимателей, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Глава муниципалитета Елена Молдован на своей странице в telegram-канале рассказала, что благодарность от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева получил руководитель ООО «Монтажремстрой» Рафик Мкртчян.

«Награждение предпринимателей, оказывающих поддержку воинским подразделениям, семьям военнослужащих и нуждающимся. На заседании Местного Политического совета 19-ти муравленковцам с большой гордостью вручила благодарственные письма, среди которых — благодарность председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Медведева директору ООО „Монтажремстрой“ Рафику Мкртчяну», — говорится в сообщении.

Мэр отметила, что участие в сборе гуманитарной помощи приняли 49 организаций. Были отправлены около трех тонн гуманитарной помощи и более 180 адресных посылок.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступая на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России», поблагодарил партийцев за помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим в зоне спецоперации. За прошлый год ими было отправлено более 700 тонн гуманитарного груза в зону СВО.

Руководитель ООО «Монтажремстрой» Рафик Мкртчян получил благодарность от Дмитрия Медведева telegram-канал Елены Молдован