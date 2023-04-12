12 апреля 2023

Арестович назвал причину задержки украинского контрнаступления

Арестович: Украина не может начать наступление из-за погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Наступление ВСУ не может начаться из-за дождей на Украине, считает Алексей Арестович Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц, так как на Украине дождливая погода. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Единственная причина, которая препятствует началу нашему контрнаступлению — дожди. Для того, чтобы танки поехали в бой, грунт должен быть сухим на 30 сантиметров минимум. <…> Это минимум 2-3 недели конкретной солнечной погоды», — сказал Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов). По его словам, наступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц.

Планировавшееся наступление Украины на Россию обсуждается в СМИ в течение длительного времени. На Украине утверждают, что планы по контрнаступлению не поменяются несмотря на утечку документов о ВСУ, передает телеканал 360. Бывший глава польских сухопутных войск, генерал Вальдермар Скрипчак допустил, что наступление Украины переносится на конец весны или начало лета.

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Контрнаступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц, так как на Украине дождливая погода. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Единственная причина, которая препятствует началу нашему контрнаступлению — дожди. Для того, чтобы танки поехали в бой, грунт должен быть сухим на 30 сантиметров минимум. <…> Это минимум 2-3 недели конкретной солнечной погоды», — сказал Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов). По его словам, наступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц. Планировавшееся наступление Украины на Россию обсуждается в СМИ в течение длительного времени. На Украине утверждают, что планы по контрнаступлению не поменяются несмотря на утечку документов о ВСУ, передает телеканал 360. Бывший глава польских сухопутных войск, генерал Вальдермар Скрипчак допустил, что наступление Украины переносится на конец весны или начало лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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