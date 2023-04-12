Прихожанка Киево-Печерской лавры: правительство Украины обезумело

Правительство Украины обезумело, так как «отвернулось от Господа». Об этом заявила одна из прихожан Киево-Печерской лавры.
«То, что сейчас происходит в стране, происходит потому, что мы отвернулись от Господа. Если мы не вернемся, Господь нас сотрет с лица земли… Наше правительство обезумело» — цитирует слова прихожанки РИА Новости.
По мнению женщины, когда Господь желает наказать человека, он отбирает его разум. Она считает, что сейчас разум отнят у руководства Украины, так как никто не имеет права выгонять священников из храмов. По словам прихожанки, нельзя изгонять молящихся людей, а затем устраивать там дискотеки, как это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
Ранее стало известно, что на Украине благодаря законопроекту можно было запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Противостояние привело к тому, что Киевский суд отправил под стражу настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева.
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