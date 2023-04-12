12 апреля 2023

Прихожанка Киево-Печерской лавры: правительство Украины обезумело

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Украина, архив, киев, киево печерская лавра
Прихожанка заявила, что правительство отвернулось от Господа Фото:
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Правительство Украины обезумело, так как «отвернулось от Господа». Об этом заявила одна из прихожан Киево-Печерской лавры.

«То, что сейчас происходит в стране, происходит потому, что мы отвернулись от Господа. Если мы не вернемся, Господь нас сотрет с лица земли… Наше правительство обезумело» — цитирует слова прихожанки РИА Новости.

По мнению женщины, когда Господь желает наказать человека, он отбирает его разум. Она считает, что сейчас разум отнят у руководства Украины, так как никто не имеет права выгонять священников из храмов. По словам прихожанки, нельзя изгонять молящихся людей, а затем устраивать там дискотеки, как это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Ранее стало известно, что на Украине благодаря законопроекту можно было запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Противостояние привело к тому, что Киевский суд отправил под стражу настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева.

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Правительство Украины обезумело, так как «отвернулось от Господа». Об этом заявила одна из прихожан Киево-Печерской лавры. «То, что сейчас происходит в стране, происходит потому, что мы отвернулись от Господа. Если мы не вернемся, Господь нас сотрет с лица земли… Наше правительство обезумело» — цитирует слова прихожанки РИА Новости. По мнению женщины, когда Господь желает наказать человека, он отбирает его разум. Она считает, что сейчас разум отнят у руководства Украины, так как никто не имеет права выгонять священников из храмов. По словам прихожанки, нельзя изгонять молящихся людей, а затем устраивать там дискотеки, как это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Ранее стало известно, что на Украине благодаря законопроекту можно было запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Противостояние привело к тому, что Киевский суд отправил под стражу настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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