12 апреля 2023

В Екатеринбурге банда подростков накинулась на детей с ножом и перцовым баллончиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, боль, дети, помощь, мальчик, ребенок упал, самокат
Одного из мальчиков хулиганы избили возле его дома Фото:

В Екатеринбурге в Пионерском районе 12 апреля группа из четырех подростком преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав их, хулиганы набросились на детей и стали выпрашивать у них деньги, угрожая перцовым баллончиком и ножом, сообщает очевидец.

«У нас на районе сегодня толпа подростков выпрашивали деньги у двух мальчиков. Они угрожали им ножом и перцовым баллончиком, а потом избили», — пишет сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца.

По словам автора публикации, который пожелал остаться анонимным, подростки избили одного из двух мальчиков возле его дома. «Заявление в полицию написано, побои сняты», — пишет очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

Ранее сообщалось о драке двух екатеринбурженок в детском саду №133. По данным источника агентства, поводом для конфликта стала ссора из детей.

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В Екатеринбурге в Пионерском районе 12 апреля группа из четырех подростком преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав их, хулиганы набросились на детей и стали выпрашивать у них деньги, угрожая перцовым баллончиком и ножом, сообщает очевидец. «У нас на районе сегодня толпа подростков выпрашивали деньги у двух мальчиков. Они угрожали им ножом и перцовым баллончиком, а потом избили», — пишет сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца. По словам автора публикации, который пожелал остаться анонимным, подростки избили одного из двух мальчиков возле его дома. «Заявление в полицию написано, побои сняты», — пишет очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. Ранее сообщалось о драке двух екатеринбурженок в детском саду №133. По данным источника агентства, поводом для конфликта стала ссора из детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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