Одного из мальчиков хулиганы избили возле его дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге в Пионерском районе 12 апреля группа из четырех подростком преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав их, хулиганы набросились на детей и стали выпрашивать у них деньги, угрожая перцовым баллончиком и ножом, сообщает очевидец.

«У нас на районе сегодня толпа подростков выпрашивали деньги у двух мальчиков. Они угрожали им ножом и перцовым баллончиком, а потом избили», — пишет сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца.

По словам автора публикации, который пожелал остаться анонимным, подростки избили одного из двух мальчиков возле его дома. «Заявление в полицию написано, побои сняты», — пишет очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

Ранее сообщалось о драке двух екатеринбурженок в детском саду №133. По данным источника агентства, поводом для конфликта стала ссора из детей.