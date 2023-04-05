05 апреля 2023

Пермяков заманивают на работу в Татарстан зарплатой в 122,5 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика Конфи. Екатеринбург, склад, логистика, кондитерская фабрика конфи
Пермяков зовут работать на склад в Татарстане Фото:

Вахтовикам из Пермского края обещают зарплату до 122,5 тысяч рублей за работу на складе в Татарстане. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Приглашаем на работу комплектовщиков на склад класса „А“ с бесплатным питанием и проживанием в Казани (Татарстан). Ассортимент: товары народного потребления. Минимальная вахта (35 смен): от 80 500 рублей до 122 500», — указано в объявлении.

В компании подчеркивают, что для претендентов без опыта работы предусмотрено обучение. К сотрудничеству приглашаются как мужчины, так и женщины.

Ранее URA.RU писало, что жителям Прикамья предлагали работу вахтой на книжном складе в Московской области. За 90 смен работодатель готов был заплатить 270 тысяч рублей. Пермяков звали также на птицефабрику в татарстанское селе Ленино-Кокушкино. В опубликованном объявлении говорилось, что в обязанности новых сотрудников входит отлов птиц на мясное производство полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещал платить более 100 тысяч рублей.

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Вахтовикам из Пермского края обещают зарплату до 122,5 тысяч рублей за работу на складе в Татарстане. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Приглашаем на работу комплектовщиков на склад класса „А“ с бесплатным питанием и проживанием в Казани (Татарстан). Ассортимент: товары народного потребления. Минимальная вахта (35 смен): от 80 500 рублей до 122 500», — указано в объявлении. В компании подчеркивают, что для претендентов без опыта работы предусмотрено обучение. К сотрудничеству приглашаются как мужчины, так и женщины. Ранее URA.RU писало, что жителям Прикамья предлагали работу вахтой на книжном складе в Московской области. За 90 смен работодатель готов был заплатить 270 тысяч рублей. Пермяков звали также на птицефабрику в татарстанское селе Ленино-Кокушкино. В опубликованном объявлении говорилось, что в обязанности новых сотрудников входит отлов птиц на мясное производство полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещал платить более 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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