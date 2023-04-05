Пермяков заманивают на работу в Татарстан зарплатой в 122,5 тысячи рублей

Пермяков зовут работать на склад в Татарстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вахтовикам из Пермского края обещают зарплату до 122,5 тысяч рублей за работу на складе в Татарстане. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Приглашаем на работу комплектовщиков на склад класса „А“ с бесплатным питанием и проживанием в Казани (Татарстан). Ассортимент: товары народного потребления. Минимальная вахта (35 смен): от 80 500 рублей до 122 500», — указано в объявлении.

В компании подчеркивают, что для претендентов без опыта работы предусмотрено обучение. К сотрудничеству приглашаются как мужчины, так и женщины.

Ранее URA.RU писало, что жителям Прикамья предлагали работу вахтой на книжном складе в Московской области. За 90 смен работодатель готов был заплатить 270 тысяч рублей. Пермяков звали также на птицефабрику в татарстанское селе Ленино-Кокушкино. В опубликованном объявлении говорилось, что в обязанности новых сотрудников входит отлов птиц на мясное производство полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещал платить более 100 тысяч рублей.