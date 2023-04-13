Evrensel: вступление Финляндии в НАТО — это роковая ошибка

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Финляндии очень дорого обойдется ее вступление в НАТО, пишет турецкое СМИ Фото:
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Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло только благодаря украинскому конфликту, выглядит как стратегическая ошибка и дорого обойдется финским властям. Об этом пишет турецкая газета Evrensel.

«Вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что та легкость, с которой эта страна вошла в состав альянса, объясняется исключительно наличием конфликта на Украине. Тем временем в будущем Финляндию могут ожидать трудные времена, которые будут сопровождаться зависимостью от НАТО и риском превратиться в страну, которая может первой пострадать от возможного конфликта между Россией и НАТО, заключил автор.

Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению экс-замминистра обороны США Дова Закхэйма, США может использовать Финляндию для блокирования портов России на Балтийском море, передает Nation News. Российские силы ПВО в ответ на расширение НАТО запустили подготовку к возможному нападению на северо-западе России, сообщает Life.

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Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло только благодаря украинскому конфликту, выглядит как стратегическая ошибка и дорого обойдется финским властям. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что та легкость, с которой эта страна вошла в состав альянса, объясняется исключительно наличием конфликта на Украине. Тем временем в будущем Финляндию могут ожидать трудные времена, которые будут сопровождаться зависимостью от НАТО и риском превратиться в страну, которая может первой пострадать от возможного конфликта между Россией и НАТО, заключил автор. Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению экс-замминистра обороны США Дова Закхэйма, США может использовать Финляндию для блокирования портов России на Балтийском море, передает Nation News. Российские силы ПВО в ответ на расширение НАТО запустили подготовку к возможному нападению на северо-западе России, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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