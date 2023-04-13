Evrensel: вступление Финляндии в НАТО — это роковая ошибка

13 апреля 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Финляндии очень дорого обойдется ее вступление в НАТО, пишет турецкое СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло только благодаря украинскому конфликту, выглядит как стратегическая ошибка и дорого обойдется финским властям. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой», — говорится в материале газеты . Автор добавил, что та легкость, с которой эта страна вошла в состав альянса, объясняется исключительно наличием конфликта на Украине. Тем временем в будущем Финляндию могут ожидать трудные времена, которые будут сопровождаться зависимостью от НАТО и риском превратиться в страну, которая может первой пострадать от возможного конфликта между Россией и НАТО, заключил автор. Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению экс-замминистра обороны США Дова Закхэйма, США может использовать Финляндию для блокирования портов России на Балтийском море, передает Nation News. Российские силы ПВО в ответ на расширение НАТО запустили подготовку к возможному нападению на северо-западе России, сообщает Life .

Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло только благодаря украинскому конфликту, выглядит как стратегическая ошибка и дорого обойдется финским властям. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что та легкость, с которой эта страна вошла в состав альянса, объясняется исключительно наличием конфликта на Украине. Тем временем в будущем Финляндию могут ожидать трудные времена, которые будут сопровождаться зависимостью от НАТО и риском превратиться в страну, которая может первой пострадать от возможного конфликта между Россией и НАТО, заключил автор. Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению экс-замминистра обороны США Дова Закхэйма, США может использовать Финляндию для блокирования портов России на Балтийском море, передает Nation News. Российские силы ПВО в ответ на расширение НАТО запустили подготовку к возможному нападению на северо-западе России, сообщает Life.