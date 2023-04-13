РИА Новости: украинские военные сжигали дома в Артемовске ради съемок

13 апреля 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Военные Украины для сьемки видеосюжетов поджигали дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Украины специально поджигали дома в Артемовске для того, чтобы снимать видеосюжеты. Об этом заявила одна из местных жительниц, которую эвакуировали из города. «У нас было красивое старинное здание, там магазин „Алло“ находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли», — рассказала местная жительница РИА Новости. По словам эвакуированной из Артемовска женщины, тот дом был построен еще до Великой Отечественной войны. Она отметила, что улица пережила Вторую мировую войну, а сейчас многие здания разрушены. В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Ранее Минобороны сообщало, что к 12 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). По данным врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные контролируют уже более 75% города.

Военные Украины специально поджигали дома в Артемовске для того, чтобы снимать видеосюжеты. Об этом заявила одна из местных жительниц, которую эвакуировали из города. «У нас было красивое старинное здание, там магазин „Алло“ находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли», — рассказала местная жительница РИА Новости. По словам эвакуированной из Артемовска женщины, тот дом был построен еще до Великой Отечественной войны. Она отметила, что улица пережила Вторую мировую войну, а сейчас многие здания разрушены. В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Ранее Минобороны сообщало, что к 12 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). По данным врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные контролируют уже более 75% города.