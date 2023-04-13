РИА Новости: украинские военные сжигали дома в Артемовске ради съемок

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Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Военные Украины для сьемки видеосюжетов поджигали дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Украины специально поджигали дома в Артемовске для того, чтобы снимать видеосюжеты. Об этом заявила одна из местных жительниц, которую эвакуировали из города.

«У нас было красивое старинное здание, там магазин „Алло“ находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли», — рассказала местная жительница РИА Новости.

По словам эвакуированной из Артемовска женщины, тот дом был построен еще до Великой Отечественной войны. Она отметила, что улица пережила Вторую мировую войну, а сейчас многие здания разрушены.

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Ранее Минобороны сообщало, что к 12 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). По данным врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные контролируют уже более 75% города.

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Военные Украины специально поджигали дома в Артемовске для того, чтобы снимать видеосюжеты. Об этом заявила одна из местных жительниц, которую эвакуировали из города. «У нас было красивое старинное здание, там магазин „Алло“ находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли», — рассказала местная жительница РИА Новости. По словам эвакуированной из Артемовска женщины, тот дом был построен еще до Великой Отечественной войны. Она отметила, что улица пережила Вторую мировую войну, а сейчас многие здания разрушены. В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Ранее Минобороны сообщало, что к 12 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). По данным врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные контролируют уже более 75% города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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