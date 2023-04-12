Глава курганского избиркома назвал причины изменения сроков выборов

В Курганской области перенесли выборы из-за требований закона

Жители нескольких курганских округов выберут местных депутатов 23 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев назвал причины изменения сроков выборов в Варгашинском, Далматовском, Катайском и Притобольном муниципальных округах. Об этом глава облизбиркома сообщает в прямом эфире группы «ЦУР Курганская области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прежде всего, это связано с тем, что законом предусмотрены сроки создания органов местного самоуправления в муниципальных округах. Притобольный район стал округом только в декабре. Поэтому в этих муниципалитетах мы не попадаем в единые сроки выборов. Закон допускает проводить выборы не в единые сроки», — рассказал Скиндерев.

Глава курганского избиркома также отмечается, что муниципальный округ не может долгое время оставаться без органов власти. Из-за требований закона было принято решение в данных округах провести выборы 23 апреля. Скиндерев отмечается, что перенос срока выборов не должен повлиять на уровень доверия к депутатам окружных дум и настроение избирателей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области определили дату новых выборов. В трех муниципальных округах 23 апреля будут избираться депутаты местных дум.