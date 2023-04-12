Снежно пока только в северных районах, но холод придет и в Пермь
В Пермском крае утром 13 апреля вопреки установившейся в последние дни теплой погоде в ряде районов выпал снег. Фотографиями и видео жители делятся в социальных сетях.
«Ну что, есть тут сменившие резину на лето?» — иронизирует пользователь паблика «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографию заснеженной дороги. Видео снегопада также разметила на своей официальной странице администрация Ильинского округа: «Весеннее снежное утро!».
Ранее URA.RU сообщало, что по прогнозам синоптиков, 14 апреля станет самым холодным днем месяца. Температура воздуха в пятницу может опуститься на севере края до -15 градусов.
Снег в Александровском округе
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