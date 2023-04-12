12 апреля 2023

В Пермском крае выпал снег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тротуар в снегу, дворник с метлой, бар амбер
Снежно пока только в северных районах, но холод придет и в Пермь Фото:

В Пермском крае утром 13 апреля вопреки установившейся в последние дни теплой погоде в ряде районов выпал снег. Фотографиями и видео жители делятся в социальных сетях.

«Ну что, есть тут сменившие резину на лето?» — иронизирует пользователь паблика «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографию заснеженной дороги. Видео снегопада также разметила на своей официальной странице администрация Ильинского округа: «Весеннее снежное утро!».

Ранее URA.RU сообщало, что по прогнозам синоптиков, 14 апреля станет самым холодным днем месяца. Температура воздуха в пятницу может опуститься на севере края до -15 градусов.

Снег в Александровском округе
Снег в Александровском округе
Фото:

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В Пермском крае утром 13 апреля вопреки установившейся в последние дни теплой погоде в ряде районов выпал снег. Фотографиями и видео жители делятся в социальных сетях. «Ну что, есть тут сменившие резину на лето?» — иронизирует пользователь паблика «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографию заснеженной дороги. Видео снегопада также разметила на своей официальной странице администрация Ильинского округа: «Весеннее снежное утро!». Ранее URA.RU сообщало, что по прогнозам синоптиков, 14 апреля станет самым холодным днем месяца. Температура воздуха в пятницу может опуститься на севере края до -15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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