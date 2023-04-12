12 апреля 2023

В Кургане за сутки пожарные 20 раз выезжали на тушение огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарные
Курганские пожарные потушили 20 возгораний возле города Фото:

В Кургане сотрудники МЧС за сутки 20 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом рассказали в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области.

«За минувшие сутки сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию 20 пожаров», — рассказали в чрезвычайном управлении. Пресс-служба рассказала, что к борьбе с пожарами привлекались 86 сотрудников ведомства на 27 машинах.

Огонь появился сразу в нескольких местах. Загорелась сухая трава и камыш. Порывы ветра до 17 м/с «могли стать угрозой распространения огня на мкр. Тополя, СНТ «Веснянка» и СНТ «КМЗ-3».

По данным МЧС попадания огня на жилые дома удалось избежать из-за опашки земель разградительной машиной. В ведомстве напомнили, что в области действует особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за пожаров. Также в регион приедет группа авиалесоохраны для тушения пожаров.

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В Кургане сотрудники МЧС за сутки 20 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом рассказали в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области. «За минувшие сутки сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию 20 пожаров», — рассказали в чрезвычайном управлении. Пресс-служба рассказала, что к борьбе с пожарами привлекались 86 сотрудников ведомства на 27 машинах. Огонь появился сразу в нескольких местах. Загорелась сухая трава и камыш. Порывы ветра до 17 м/с «могли стать угрозой распространения огня на мкр. Тополя, СНТ «Веснянка» и СНТ «КМЗ-3». По данным МЧС попадания огня на жилые дома удалось избежать из-за опашки земель разградительной машиной. В ведомстве напомнили, что в области действует особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за пожаров. Также в регион приедет группа авиалесоохраны для тушения пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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