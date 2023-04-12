В Кургане за сутки пожарные 20 раз выезжали на тушение огня

В Кургане сотрудники МЧС за сутки 20 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом рассказали в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области.
«За минувшие сутки сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию 20 пожаров», — рассказали в чрезвычайном управлении. Пресс-служба рассказала, что к борьбе с пожарами привлекались 86 сотрудников ведомства на 27 машинах.
Огонь появился сразу в нескольких местах. Загорелась сухая трава и камыш. Порывы ветра до 17 м/с «могли стать угрозой распространения огня на мкр. Тополя, СНТ «Веснянка» и СНТ «КМЗ-3».
По данным МЧС попадания огня на жилые дома удалось избежать из-за опашки земель разградительной машиной. В ведомстве напомнили, что в области действует особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за пожаров. Также в регион приедет группа авиалесоохраны для тушения пожаров.
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