В Кургане за сутки пожарные 20 раз выезжали на тушение огня

Курганские пожарные потушили 20 возгораний возле города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники МЧС за сутки 20 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом рассказали в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области.

«За минувшие сутки сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию 20 пожаров», — рассказали в чрезвычайном управлении. Пресс-служба рассказала, что к борьбе с пожарами привлекались 86 сотрудников ведомства на 27 машинах.

Огонь появился сразу в нескольких местах. Загорелась сухая трава и камыш. Порывы ветра до 17 м/с «могли стать угрозой распространения огня на мкр. Тополя, СНТ «Веснянка» и СНТ «КМЗ-3».

По данным МЧС попадания огня на жилые дома удалось избежать из-за опашки земель разградительной машиной. В ведомстве напомнили, что в области действует особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за пожаров. Также в регион приедет группа авиалесоохраны для тушения пожаров.