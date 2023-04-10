В Курганскую область приедет группировка авиалесоохраны для тушения пожаров

11 апреля 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В Курганскую область приедут 30 пожарных из Йошкар-Олы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую область из Йошкар-Олы прибудет группировка «Авиалесоохраны» в составе 30 человек, чтобы помочь в тушении пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза России. «Для оперативного тушения возникающих возгораний регионам необходимо усилить собственные группировки. В связи с этим им рекомендовано оценить свои силы и в кратчайшие сроки принять решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Курганская область превентивно запросила поддержки, к ним прибудут 30 огнеборцев из Йошкар-Олы», — сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. Их приезд ожидается в пятницу 14 апреля. Ранее URU.RU писало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлым годов в регионе зафиксировано в четыре раза больше возгораний. Также сообщалось, что для борьбы с пожарами в регион прибыл вертолет Ми-8 от МЧС России и инженерная машина из Челябинска.

В Курганскую область из Йошкар-Олы прибудет группировка «Авиалесоохраны» в составе 30 человек, чтобы помочь в тушении пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза России. «Для оперативного тушения возникающих возгораний регионам необходимо усилить собственные группировки. В связи с этим им рекомендовано оценить свои силы и в кратчайшие сроки принять решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Курганская область превентивно запросила поддержки, к ним прибудут 30 огнеборцев из Йошкар-Олы», — сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. Их приезд ожидается в пятницу 14 апреля. Ранее URU.RU писало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлым годов в регионе зафиксировано в четыре раза больше возгораний. Также сообщалось, что для борьбы с пожарами в регион прибыл вертолет Ми-8 от МЧС России и инженерная машина из Челябинска.