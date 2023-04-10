10 апреля 2023

В Курганскую область приедет группировка авиалесоохраны для тушения пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
В Курганскую область приедут 30 пожарных из Йошкар-Олы Фото:

В Курганскую область из Йошкар-Олы прибудет группировка «Авиалесоохраны» в составе 30 человек, чтобы помочь в тушении пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза России.

«Для оперативного тушения возникающих возгораний регионам необходимо усилить собственные группировки. В связи с этим им рекомендовано оценить свои силы и в кратчайшие сроки принять решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Курганская область превентивно запросила поддержки, к ним прибудут 30 огнеборцев из Йошкар-Олы», — сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. Их приезд ожидается в пятницу 14 апреля.

Ранее URU.RU писало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлым годов в регионе зафиксировано в четыре раза больше возгораний. Также сообщалось, что для борьбы с пожарами в регион прибыл вертолет Ми-8 от МЧС России и инженерная машина из Челябинска.

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В Курганскую область из Йошкар-Олы прибудет группировка «Авиалесоохраны» в составе 30 человек, чтобы помочь в тушении пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза России. «Для оперативного тушения возникающих возгораний регионам необходимо усилить собственные группировки. В связи с этим им рекомендовано оценить свои силы и в кратчайшие сроки принять решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Курганская область превентивно запросила поддержки, к ним прибудут 30 огнеборцев из Йошкар-Олы», — сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. Их приезд ожидается в пятницу 14 апреля. Ранее URU.RU писало, что в Курганской области возбудили первые уголовные дела из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлым годов в регионе зафиксировано в четыре раза больше возгораний. Также сообщалось, что для борьбы с пожарами в регион прибыл вертолет Ми-8 от МЧС России и инженерная машина из Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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