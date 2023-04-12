12 апреля 2023

Вице-мэр Екатеринбурга раскрыл, как часто будет повышаться проезд

Стоимость проезда в Екатеринбурге будут повышать ежегодно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, оплата проезда, автотранспорт, пластиковая карта, новый микрорайон, городской автобус, валидатор
В 2023 году стоимость проезда может вновь возрасти Фото:

Стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге будут увеличивать на один рубль каждый год. Таким образом, удастся повышать зарплату водителям и кондукторам, а также такая схема позволит избежать дефицита кадров.

«Мы на рубль поменяли тариф. Пойдет на увеличение зарплаты. Думаю, по рублю будем увеличивать тариф ежегодно, пусть это и непопулярная мера», — заявил изданию «КП» заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов. При этом он отметил, что пока динамики в кадровом составе из-за повышения зарплат не видно.

С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 рублей. Начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль и в следующем году.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге будут увеличивать на один рубль каждый год. Таким образом, удастся повышать зарплату водителям и кондукторам, а также такая схема позволит избежать дефицита кадров. «Мы на рубль поменяли тариф. Пойдет на увеличение зарплаты. Думаю, по рублю будем увеличивать тариф ежегодно, пусть это и непопулярная мера», — заявил изданию «КП» заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов. При этом он отметил, что пока динамики в кадровом составе из-за повышения зарплат не видно. С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 рублей. Начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль и в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...