Вице-мэр Екатеринбурга раскрыл, как часто будет повышаться проезд

Стоимость проезда в Екатеринбурге будут повышать ежегодно

13 апреля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В 2023 году стоимость проезда может вновь возрасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге будут увеличивать на один рубль каждый год. Таким образом, удастся повышать зарплату водителям и кондукторам, а также такая схема позволит избежать дефицита кадров. «Мы на рубль поменяли тариф. Пойдет на увеличение зарплаты. Думаю, по рублю будем увеличивать тариф ежегодно, пусть это и непопулярная мера», — заявил изданию «КП» заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов. При этом он отметил, что пока динамики в кадровом составе из-за повышения зарплат не видно. С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 рублей. Начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль и в следующем году.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге будут увеличивать на один рубль каждый год. Таким образом, удастся повышать зарплату водителям и кондукторам, а также такая схема позволит избежать дефицита кадров. «Мы на рубль поменяли тариф. Пойдет на увеличение зарплаты. Думаю, по рублю будем увеличивать тариф ежегодно, пусть это и непопулярная мера», — заявил изданию «КП» заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов. При этом он отметил, что пока динамики в кадровом составе из-за повышения зарплат не видно. С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 рублей. Начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль и в следующем году.