В Екатеринбурге стоимость проезда в автобусах и трамвая вырастет с 20 февраля

13 февраля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Власти официально утвердили повышение стоимости проезда в Екатеринбурге Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 32 до 33 рублей. Об этом на встрече с журналистами завил виц-мэр Алексей Бубнов. «Тариф на проезд увеличивается не меньше, чем инфляция, поэтому «проблем для горожан мы не видим. Тарифная линейка по проездным изменится с 1 марта», — заявил Бубнов. В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.

С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 32 до 33 рублей. Об этом на встрече с журналистами завил виц-мэр Алексей Бубнов. «Тариф на проезд увеличивается не меньше, чем инфляция, поэтому «проблем для горожан мы не видим. Тарифная линейка по проездным изменится с 1 марта», — заявил Бубнов. В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.