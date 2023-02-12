12 февраля 2023

В Екатеринбурге стоимость проезда в автобусах и трамвая вырастет с 20 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, салон, автобус, валидатор
Власти официально утвердили повышение стоимости проезда в Екатеринбурге Фото:

С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 32 до 33 рублей. Об этом на встрече с журналистами завил виц-мэр Алексей Бубнов.

«Тариф на проезд увеличивается не меньше, чем инфляция, поэтому «проблем для горожан мы не видим. Тарифная линейка по проездным изменится с 1 марта», — заявил Бубнов.

В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 32 до 33 рублей. Об этом на встрече с журналистами завил виц-мэр Алексей Бубнов. «Тариф на проезд увеличивается не меньше, чем инфляция, поэтому «проблем для горожан мы не видим. Тарифная линейка по проездным изменится с 1 марта», — заявил Бубнов. В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...