В Екатеринбурге стоимость проезда в автобусах и трамвая вырастет с 20 февраля

Власти официально утвердили повышение стоимости проезда в Екатеринбурге
С 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 32 до 33 рублей. Об этом на встрече с журналистами завил виц-мэр Алексей Бубнов.
«Тариф на проезд увеличивается не меньше, чем инфляция, поэтому «проблем для горожан мы не видим. Тарифная линейка по проездным изменится с 1 марта», — заявил Бубнов.
В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.
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