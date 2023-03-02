В мэрии Екатеринбурга анонсировали новое удорожание проезда

03 марта 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Увеличение стоимость проезда обусловлено инфляцией, объяснили в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти еще на один рубль. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексея Прядеин, передает корреспондент URA.RU. У Прядеина спросили, стоит ли ждать удорожания до 50 рублей (во столько оценивают себестоимость поездки). «50 рублей [за одну поездку] — тот объем средств, который необходим предприятиям для выполнения всех работ — административные [расходы], зарплата, обновление состава. [Но] государственное регулирование взвешивает возможности населения и потребности предприятий. В следующем году, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль», — сказал Прядеин. Резкого скачка цен не будет, подчеркнул он. «Однако мы видим, что инфляция двигается, людям, работающим в „Гортрансе“, зарплату нужно индексировать», — добавил Прядеин. В феврале стоимость проезда в метро, трамваях, автобусах и троллейбусах подняли с 32-х до 33 рублей. При этом перевозчики просили о более существенной индексации. В начале 2022-го проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах дорожал с 28 до 32 рублей.

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти еще на один рубль. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексея Прядеин, передает корреспондент URA.RU. У Прядеина спросили, стоит ли ждать удорожания до 50 рублей (во столько оценивают себестоимость поездки). «50 рублей [за одну поездку] — тот объем средств, который необходим предприятиям для выполнения всех работ — административные [расходы], зарплата, обновление состава. [Но] государственное регулирование взвешивает возможности населения и потребности предприятий. В следующем году, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль», — сказал Прядеин. Резкого скачка цен не будет, подчеркнул он. «Однако мы видим, что инфляция двигается, людям, работающим в „Гортрансе“, зарплату нужно индексировать», — добавил Прядеин. В феврале стоимость проезда в метро, трамваях, автобусах и троллейбусах подняли с 32-х до 33 рублей. При этом перевозчики просили о более существенной индексации. В начале 2022-го проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах дорожал с 28 до 32 рублей.