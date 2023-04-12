После публикации URA.RU прокуратура выяснит, почему челябинское село тонет в мусоре

Прокуратура Челябинской области после публикации URA.RU проверит село Бродокалмак, жители которого жалуются на мусорный коллапс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. В материале сообщается о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в селе Бродокалмак», — уточняют в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства об охране окружающей среды и в сфере обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, проведется проверка на наличие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее жители села Бродокалмак пожаловались в социальных сетях о том, что с территории поселения две недели не вывозят мусор. Пакеты, остатки еды, средства личной гигиены разносит ветром по улицам и частным домовладениям.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.