После публикации URA.RU прокуратура выяснит, почему челябинское село тонет в мусоре

13 апреля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Информацию о мусорном коллапсе в селе Бродокалмак проверит прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области после публикации URA.RU проверит село Бродокалмак, жители которого жалуются на мусорный коллапс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. В материале сообщается о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в селе Бродокалмак», — уточняют в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства об охране окружающей среды и в сфере обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, проведется проверка на наличие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ранее жители села Бродокалмак пожаловались в социальных сетях о том, что с территории поселения две недели не вывозят мусор. Пакеты, остатки еды, средства личной гигиены разносит ветром по улицам и частным домовладениям.

Прокуратура Челябинской области после публикации URA.RU проверит село Бродокалмак, жители которого жалуются на мусорный коллапс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. В материале сообщается о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в селе Бродокалмак», — уточняют в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства об охране окружающей среды и в сфере обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, проведется проверка на наличие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ранее жители села Бродокалмак пожаловались в социальных сетях о том, что с территории поселения две недели не вывозят мусор. Пакеты, остатки еды, средства личной гигиены разносит ветром по улицам и частным домовладениям.