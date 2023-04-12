12 апреля 2023

После публикации URA.RU прокуратура выяснит, почему челябинское село тонет в мусоре

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные площадки. Челябинск, мусор, свалка, мусорные площадки
Информацию о мусорном коллапсе в селе Бродокалмак проверит прокуратура Фото:

Прокуратура Челябинской области после публикации URA.RU проверит село Бродокалмак, жители которого жалуются на мусорный коллапс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. В материале сообщается о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в селе Бродокалмак», — уточняют в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства об охране окружающей среды и в сфере обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, проведется проверка на наличие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее жители села Бродокалмак пожаловались в социальных сетях о том, что с территории поселения две недели не вывозят мусор. Пакеты, остатки еды, средства личной гигиены разносит ветром по улицам и частным домовладениям.

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Прокуратура Челябинской области после публикации URA.RU проверит село Бродокалмак, жители которого жалуются на мусорный коллапс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. В материале сообщается о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в селе Бродокалмак», — уточняют в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства об охране окружающей среды и в сфере обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, проведется проверка на наличие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ранее жители села Бродокалмак пожаловались в социальных сетях о том, что с территории поселения две недели не вывозят мусор. Пакеты, остатки еды, средства личной гигиены разносит ветром по улицам и частным домовладениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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