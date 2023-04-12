Водитель трамвая, задавивший челябинку, спал за рулем. Видео

13 апреля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В отношении водителя возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель трамвая, насмерть задавивший женщину в минувшие выходные в Челябинске, уснул за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель трамвая уснул за рулем. Он проснулся лишь после того, как переехал пешехода», — рассказал источник. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Инцидент произошел 9 апреля по улице Горького. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил трамвай. Водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Водитель трамвая, насмерть задавивший женщину в минувшие выходные в Челябинске, уснул за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель трамвая уснул за рулем. Он проснулся лишь после того, как переехал пешехода», — рассказал источник. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Инцидент произошел 9 апреля по улице Горького. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил трамвай. Водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.