Водитель трамвая, насмерть задавивший женщину в минувшие выходные в Челябинске, уснул за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Водитель трамвая уснул за рулем. Он проснулся лишь после того, как переехал пешехода», — рассказал источник.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Инцидент произошел 9 апреля по улице Горького. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил трамвай. Водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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