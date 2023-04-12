12 апреля 2023

Водитель трамвая, задавивший челябинку, спал за рулем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, остановка общественного транспорта, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
В отношении водителя возбуждено уголовное дело Фото:

Водитель трамвая, насмерть задавивший женщину в минувшие выходные в Челябинске, уснул за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Водитель трамвая уснул за рулем. Он проснулся лишь после того, как переехал пешехода», — рассказал источник.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Инцидент произошел 9 апреля по улице Горького. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил трамвай. Водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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Водитель трамвая, насмерть задавивший женщину в минувшие выходные в Челябинске, уснул за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель трамвая уснул за рулем. Он проснулся лишь после того, как переехал пешехода», — рассказал источник. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ход расследования поставлен на контроль. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Инцидент произошел 9 апреля по улице Горького. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил трамвай. Водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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